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16:17 (мск), источник: m24.ru

Впервые голосующие москвичи получат билеты на концерты звезд

Концерты будут проходить в спорткомплексе «Олимпийский» с 22 по 24 марта.

Источник: Luuk Wouters / CC0

Молодые избиратели, которые впервые проголосуют на выборах президента, получат приглашение на концерты звезд российской эстрады. Концерты будут проходить в спорткомплексе «Олимпийский» с 22 по 24 марта, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

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По его словам, им дадут флаеры, затем нужно будет зарегистрироваться на сайте и выбрать одну из трех дат концерта. Горбунов напомнил, что в Москве впервые голосующие молодые избиратели на выборах депутатов Государственной думы в 2016 году получали приглашения на концерт популярных исполнителей. Концерт прошел в день голосования, после чего появились пожелания назначать его в другое время, передает «Интерфакс».

Мосгоризбирком оплатит аренду помещений спорткомплекса, а артисты будут выступать бесплатно. Это подтвердили, в частности, участницы группы «Серебро». Как пояснил Горбунов, здесь имеет место взаимная заинтересованность: артисты могут расширить свою аудиторию и в то же время выполнить гражданский долг. Председатель Мосгоризбиркома отметил, что нынешние президентские выборы пройдут «в непростой политической обстановке». Москвичи должны показать пример всей стране по участию в выборах, подчеркнул он.

Список артистов пока окончательно не утвержден. Предполагается, что на концертах выступят группа «Серебро», Олег Майами, L’One, Тимати, Егор Крид и другие.
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