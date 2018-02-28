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15:56 (мск), источник: Российская газета

В индийской школе детей научат быть счастливыми

Недалеко от индийского города Ченнаи (бывший Мадрас) в этом году должно начаться создание необычной школы-интерната Riverband.

В первую очередь у воспитанников будут развивать эмоциональный интеллект и умение быть счастливыми. Об этом сообщает издание «Большая Азия» со ссылкой на портал Inhabitat.

Планируется, что школа начнет работу в 2020 году.

Разработчики концепции обучения полагают, что традиционное образование не дает детям никаких навыков для развития эмоционального интеллекта и личного счастья. Между тем, это важнейшие факторы, сыгравшие огромную роль в судьбах всех великих людей. Так считают основатели школы — компания SPI Group, чье основное направление деятельности — индустрия развлечений и гостиничный бизнес в южной Индии.

Учебный процесс также модернизирован. Преподаватели будут одновременно и наставниками, а ученики смогут выбирать из большого числа предметов те, что максимально соответствуют их вкусам и склонностям: от ракетостроения до классической индийской поэзии.

При этом новая школа будет сильно отличаться от того, что требуют образовательные стандарты. В частности, программа обучения не предполагает подготовки к экзаменационным тестам. Авторы идеи сейчас ищут возможность совместить обучение счастью с требованиями Минобразования.

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