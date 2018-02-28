Как зарабатывают на перепродаже новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей

Источник: Газета.Ру

Хотя Банк России еще 12 октября выпустил в обращение банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, массового их ввода пока так и не произошло, и в большинстве регионов новые купюры — редкость, чем спешат воспользоваться спекулянты.

Уже несколько месяцев идет активная перепродажа «Владивостока-2000» и «Крыма-200», подтвердили «Газете.Ru» российские интернет-площадки.

Читайте также В России впервые расплатились фальшивой двухтысячной купюрой

Пик размещения объявлений о продаже пришелся на январь, сообщают аналитики компании «Юла». «Чаще всего россияне пытаются заработать на купюрах в 2 000 рублей — объявлений об их продаже с октября было в 3,5 раза больше, чем о продаже 200-рублевых. Больше всего объявлений о продаже новых купюр было создано в январе. Тогда же банкноты активнее всего и покупали — на этот месяц пришлось 45% от их покупок», — рассказали в компании.

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются купюры номиналом 200 рублей. Количество запросов контактов по объявлениям о продаже с начала запуска купюр в оборот составило 99362. Почти в три раза реже интересовались банкнотами в 2000 рублей — 35860 запросов контактов, рассказали «Газете.Ru» аналитики Avito.

Интернет-площадки заверяют, что на сайте разрешено размещать подобные объявления только в нумизматических целях. Правда, трудно поверить, что такое количество людей в России вдруг стали нумизматами. «Всего с октября 2017 года по 27 февраля 2018 года в подкатегории “Коллекционирование” на Avito было размещено 2501 объявление о продаже купюр номиналом 200 рублей и почти 1387 объявлений о продаже банкнот 2000 рублей», — пояснили в компании.

По данным «Юлы», дороже всего 2000-рублевые купюры стоили сразу же после их выпуска — в октябре. Их средняя цена перепродажи по стране тогда достигала 4,4 тысячи рублей. В Москве за одну банкноту просили 4,8 тысяч рублей.

В ноябре средняя цена новых купюр в стране резко снизилась на четверть до 3,3 тыс. рублей. Сейчас же за 2000-рублевую банкноту просят в среднем 2,6 тыс. рублей.

В январе 200-рублевые продавали почти в два раза дороже — за 390 рублей по России. «В Красноярске цена и вовсе достигала 1 тыс. рублей — в пять раз больше номинала. Сейчас средняя цена перепродажи 200-рублевой купюры по стране — 378 рублей, — рассказали в компании.

Коллекционеры всегда стремятся заполучить банкноты первого тиража в идеальном состоянии, не гнутые и не грязные, в нашем случае это серия АА. Именно они сейчас и продаются. Остальные (типа АБ, ДВ и т. д. ) интереса не представляют. Эксперт в кругу нумизматов

Интерес коллекционеров подогревается тем, что новые денежные знаки такого крупного номинала не появлялись с 2006 года. Исключение — сувенирная сочинская серия к Олимпиаде в 2014 году. Тогда были отпечатаны 100-рублевки двух серий — АА и аа. Кроме того, в 2015 году в честь вхождения Крыма в состав России были выпущены 100-рублевки трех серий — КС, кс и СК, напомнил эксперт.

Есть определенный тип людей, которые стремятся быть в тренде и считают себя первооткрывателями. Они готовы покупать новые купюры по двойной, а то и тройной стоимости, считает гендиректор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

С конца прошлого года купюры начали распространяться по торговым сетям, а также через банкоматы кредитных организаций.

Однако, судя по тому, что мы сейчас наблюдаем, пока новые купюры встречаются очень редко — как в розничной торговле, так и в банкоматах. Александр Шустов гендиректор компании «Мани Фанни»

Даже Сбербанк, обладающий самой разветвленной сетью банкоматов в размере 76 тысяч устройств, до сих пор не до конца прошил систему. «В некоторых отделениях даже можно обнаружить объявления с просьбой не загружать в банкоматы купюры нового образца», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Как пояснили «Газете.Ru» в Сбербанке, в феврале 2018 года банк планирует завершить необходимые технические работы по обеспечению приема и выдачи банкнот номиналом 200 и 2000 рублей на всех устройствах самообслуживания, для которых реализована техническая возможность обновления.

Читайте также ЦБ хочет запретить уличные табло с курсами валют

Первые устройства самообслуживания ВТБ начали принимать и выдавать новые купюры 27 декабря 2017 года. «Банкоматы, в которых клиенты могут совершить операции по приему и выдаче новых банкнот, работают во всех регионах присутствия банка в России. Полностью оборудование парка устройств для работы с новыми купюрами ВТБ завершит в первой половине 2018 года. На сегодняшний день оборот с новыми купюрами в банкоматах ВТБ уже превысил 1,7 млн штук», — сообщили в кредитной организации.

Между тем в QIWI рассказали, что функция приема новых банкнот 200 и 2000 рублей уже добавлена в сеть терминалов по всей России. «Все QIWI терминалы могут принимать новые купюры», — отметили в компании.

Новые купюры, скорее всего, не будут доступны большинству жителей Москвы и Санкт-Петербурга раньше апреля. «Пока еще не все банки в стране могут подтвердить 100%-ю готовность своих банкоматов к приемке новых купюр. Если учесть, что подавляющее число наличных поступает в оборот именно из банкоматов, то для распространения купюр в массы должно пройти еще несколько месяцев. По нашим прогнозам, уже в июле-августе, когда банки перепрошьют свои устройства самообслуживания, новые купюры перестанут быть предметом перепродаж и спекуляций на их двойной стоимости», — предположил Шустов. Кроме того, пока не все продавцы готовы работать с новыми купюрами. Например, в сельской местности продавцы могут затрудниться в проверке на подлинность таких купюр, так как у них могут быть устаревшие приборы, которые не распознают новейшие уровни защиты и водяные знаки.

Однако с точки зрения закона они не имеют права отказывать гражданам в приеме денежных знаков нового образца. Покупатель, которому отказали, может пожаловаться в надзорные органы и привлечь продавца к ответственности, — по закону, за такой отказ может быть наложен штраф в размере 50 тыс. рублей.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не считают покупку новых денег грамотным капиталовложением.

«Лично я скорее всего дождусь того момента, когда торговцы начнут массово избавляться от залежалого товара, и возьму упомянутые банкноты с минимальной наценкой: скажем, 220 за 200-рублевку и 2100 за 2000-рублевку серий АА меня вполне устроят. Речь идет о стандартных, а не памятных купюрах. Тиражи у них намного выше, а количество серий поистине безгранично», — объяснил один из нумизматов.

Центробанк же еще в конце декабря прошлого года призвал россиян не хранить новые банкноты в качестве сувениров.

Я знаю, что многие начинают хранить эти деньги как сувениры. Понятно, пока они редкие. Какое-то время они будут редкими, но ограничений в их выпуске нет, они скоро станут повседневными. Хранить их нет никакого смысла. Эльвира Набиуллина глава Центробанка