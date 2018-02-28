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16:09 (мск), источник: АиФ Омск

Весна в Омской области начнётся с метели

До конца недели в омском регионе ожидаются осадки разной интенсивности.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 66% 764 мм рт. ст. 5 м/с

Начало весны в Омской области будет снежным. До конца рабочей недели в регионе ожидаются осадкой разной интенсивности.

Так, завтра, 1 марта, по данным ФГБУ «Обь — Иртышское УГМС», ночью столбик термометра опустится до отметки -24 градусов. Днём потеплеет до -13 градусов. Ожидается метель. Ветер — 6−11 м/с. Атмосферное давление будет расти.

В пятницу, 2 марта, температура воздуха ночью будет держаться на уровне −17… −22 градусов. При прояснении ожидается до -27 градусов. Скорость ветра 5−10 м/с, в отдельных районах области порывы до 15 м/с. Днём потеплеет до — 9 градусов. Местами синоптики прогнозируют небольшой снег.

По данным открытых интернет-источников, март в Омской области будет тёплым.

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