Весна в Омской области начнётся с метели

Начало весны в Омской области будет снежным. До конца рабочей недели в регионе ожидаются осадкой разной интенсивности.

Так, завтра, 1 марта, по данным ФГБУ «Обь — Иртышское УГМС», ночью столбик термометра опустится до отметки -24 градусов. Днём потеплеет до -13 градусов. Ожидается метель. Ветер — 6−11 м/с. Атмосферное давление будет расти.

В пятницу, 2 марта, температура воздуха ночью будет держаться на уровне −17… −22 градусов. При прояснении ожидается до -27 градусов. Скорость ветра 5−10 м/с, в отдельных районах области порывы до 15 м/с. Днём потеплеет до — 9 градусов. Местами синоптики прогнозируют небольшой снег.