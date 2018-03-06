Как в течение веков менялась мода на брови

Казалось бы, мы уже видели все: бьюти-блогеры красили брови в разные цвета, сбривали их, рисовали волнистые дуги и брови-молнии. Но фантазии визажистов нет предела, поэтому в инстаграме возник очередной тренд: брови в виде рыбьего хвоста. Фотографию с макияжем, где брови разделены на две части, напоминая плавник, выложила в сеть блогер-визажист Худа Каттан. Пока девушку подозревали в том, что раздвоенную бровь она нарисовала при помощи фотошопа, преданные подписчицы уже успели повторить странный макияж. «Рыбьи» брови можно увидеть в социальных сетях по хэштэгу #fishtailbrows.

Сегодня существует огромное количество способов сделать брови выразительнее — от старого доброго карандаша, туши для бровей и до татуажа с микроблейдингом. А вот в XVIII веке был распространен миф о том, что модницы из Англии и Франции клеили себе накладные брови из мышиной кожи.

Однако если девушку, которая использовала накладные волосы, белила или вставные зубы, брали замуж, по закону этот брак могли объявить недействительным: считалось, что такая невеста очаровала жениха обманом, ложной красотой.

И все же на протяжении веков женщины прибегали к обману, чтобы быть красивыми. Если, конечно, макияж можно считать обманом.

Древний Египет

Древнюю подводку — кохль (более распространено индийское название «кайал») — придумали египтяне. Ее делали из сурьмы, которая известна своими целебными свойствами — она защищает от бактерий и снимает раздражение. Поэтому в Древнем Египте глаза и брови сурьмой красили все, независимо от возраста или пола.

Женщины и мужчины рисовали себе длинные изогнутые брови. Считалось, что яркий макияж — это знак уважения к богу Гору, позволяющий отвадить от себя несчастья, болезни и злых духов.

Если верить древнегреческому историку Геродоту, у египтян также существовала интересная традиция, связанная с бровями и священным животным в Древнем Египте — кошкой. Историк писал, что когда в египетской семье умирала кошка, все домочадцы в знак траура сбривали брови.

Древняя Греция

В древнегреческом обществе, напротив, чернобровые красавицы популярны не были. Некоторые историки утверждают, что яркие брови считались признаком легкого поведения. Но поскольку идеалом красоты были брови, сросшиеся на переносице, незамужние девушки подкрашивали волоски смесью из козьего молока и древесной смолы или черным ладаном. Красить брови для женщин, состоящих в браке, было дурным тоном.

Древний Китай

В Китае поиски идеальной формы бровей были настоящей проблемой. При одних династиях чтили узкие и длинные брови, при других, напротив, — широкие и короткие. Например, в династии Хань женщинам, предстающим пред императором Ву, нужно было красить брови в насыщенный сине-зеленый цвет. Такой оттенок давала персидская краска индиго, которая стоила очень дорого и подчеркивала состоятельность дамы. Некоторые китайские воины ярко красили брови, чтобы казаться более устрашающими.

В эпоху династий Ци и Лян был популярен макияж под названием «бессмертный мотылек»: длинные брови тянулись к вискам, напоминая хвост мотылька.

Но такие необычные брови быстро пропали с лиц китайских красавиц, и на большинстве древних портретов вновь стали чаще изображать дам с короткими густыми бровями. Вероятно, им надоело каждое утро вставать на полчаса раньше, чтобы вырисовывать такие дуги.

Древняя Персия

У древних персов был свой культ красоты. У них тоже были идеалы, которые воспевались в литературе. Идеальная женщина выглядела так: «Ее щеки цвета гранатов, глаза — формы миндаля, губы красные, как кораллы, брови изогнуты, а зубы — белоснежны».

В реальности все было не так красочно. После заключения брака невесте специальной нитью удаляли все лишние волосы, в том числе и брови.

Этот странный обычай являлся признаком вступления во взрослую жизнь для древнеперсидской женщины. Но при династии Каджар идеалы красоты стали лояльнее к дамам, и любые женщины получили право носить густые брови и даже тонкие усы. Особо красивой считалась моно-бровь, как у мексиканской художницы Фриды Кало.

Древняя Япония