В Омской области увеличили пособие на похороны пенсионеров

Сумма выросла на 160 рублей. До индексации размер пособия составлял 6 396,59 рублей, с 1 февраля он увеличился до 6 556,51 рублей. Отметим, выплаты могут получить люди, которые взяли на себя организацию похорон умершего неработающего пенсионера.

Чтобы получить компенсацию, нужно в течение 6 месяцев со дня смерти человека обратиться в управление Пенсионного фонда со своим паспортом, справкой о смерти пенсионера, выданной органами ЗАГС, и его трудовой книжкой (при наличии).

— Выплата пособия на погребение производится в день обращения через отделения Почты России или через кредитные организации. Размер пособия определяется на дату обращения. Если пенсионер ушел из жизни до 1 февраля 2018 года, а лицо, взявшее на себя организацию похорон, обратится в органы ПФР в феврале, пособие ему выплатят в новом размере с учетом индексации, — сообщили в отделении Пенсионного фонда по Омской области.