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28 февраля, источник: Om1.ru

В Омской области увеличили пособие на похороны пенсионеров

Пенсионный фонд с февраля проиндексировал пособие на погребение на 2,5%.

Сумма выросла на 160 рублей. До индексации размер пособия составлял 6 396,59 рублей, с 1 февраля он увеличился до 6 556,51 рублей. Отметим, выплаты могут получить люди, которые взяли на себя организацию похорон умершего неработающего пенсионера.

Чтобы получить компенсацию, нужно в течение 6 месяцев со дня смерти человека обратиться в управление Пенсионного фонда со своим паспортом, справкой о смерти пенсионера, выданной органами ЗАГС, и его трудовой книжкой (при наличии).

— Выплата пособия на погребение производится в день обращения через отделения Почты России или через кредитные организации. Размер пособия определяется на дату обращения. Если пенсионер ушел из жизни до 1 февраля 2018 года, а лицо, взявшее на себя организацию похорон, обратится в органы ПФР в феврале, пособие ему выплатят в новом размере с учетом индексации, — сообщили в отделении Пенсионного фонда по Омской области.

Кроме социального пособия, членам семьи также выплачивают пенсию умершего за последний месяц. В ПФР отмечают, что за компенсацией погребения для безработных граждан, которые не являлись пенсионерами, нужно обращаться в органы соцзащиты.

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