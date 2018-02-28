Владимир Путин вручил госнаграду бронзовому призёру Олимпиады Семёну Елистратову

Источник: ГТРК Башкортостан

Президент дал высокую оценку выступлениям спортсменов из России на Олимпиаде.

«Мы продолжим, безусловно, оказывать нашим атлетам самую широкую правовую поддержку и тесно взаимодействовать с международными спортивными структурами, с Международным Олимпийским комитетом, для того, чтобы спорт, олимпийское движение укрепляли свою независимость, чтобы четко соблюдались принципы равноправия, справедливости, а система противодействия допингу обрела единые правила», — приводит слова Владимира Путина канал «Россия 24».

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«Уверен, вы продолжите ставить рекорды, и достойно представлять новое поколение блестящих российских спортсменов, подавая пример активного образа жизни для миллионов наших граждан и прежде всего молодых людей», — сказал президент. Он заметил, что «честное, уважительное отношение к спорту, к товарищам по команде и к соперникам всегда отличали российских спортсменов».

«Высокие гуманистические основа спорта и олимпизма для нашей страны имеют реальную, практическую значимость и это знают, чувствуют миллионы любителей спорта по всему миру», — сказал Владимир Путин, пожелав атлетам новых успехов и всего самого доброго.

Хоккеисты сборной России, выигравшие олимпийское золото, были удостоены Ордена Дружбы. Также Орден Дружбы был вручен олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой, серебряному призеру по фигурному катанию Евгении Медведевой, серебряным призерам по лыжным гонкам Александру Большунову и Денису Спицову.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени были награждены бронзовый призер игр по лыжным гонкам Юлия Белорукова, серебряные призеры в фигурном катании Екатерина Боброва, Наталья Забияко, Михаил Коляда, Владимир Морозов, Дмитрий Соловьев, ЕвгенияТарасова, Александр Энберт, серебряные призеры в лыжных гонках Андрей Ларьков и Алексей Червоткин, серебряный призер в скелетоне Никите Трегубову.