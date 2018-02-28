Россиянин вернул пропавшую 40 лет назад сестру силой соцсетей
По просьбе мужчины в сообществе выложили детские
По просьбе мужчины в сообществе выложили детские
Иркутянин Сергей Крюков смог найти пропавшую 40 лет назад сестру благодаря посту в группе «ВКонтакте» «Подслушано в Озерске».
По просьбе мужчины в сообществе выложили детские
Спустя полтора часа в комментариях к посту появилась запись: «Это моя фотография!!! Подскажите, как мне связаться с братом? Спасибо вам большое!!» Это была сестра Крюкова Елена Темникова. Сразу три человека отправили ей ссылку на публикацию. «Я тогда сидела на работе, мне начали присылать запись, просто поделиться, у меня чуть крыша не поехала, поверить не могла, что мои нашлись», — рассказала она «Хорошим новостям».
Темникова узнала номер и позвонила родным. По ее словам, первые несколько минут она и брат просто плакали, «даже не знали, что и как говорить», но через несколько минут «почувствовали, что случилось чудо» и решили, что пора собираться в дорогу, чтобы встретиться.
«Мама меня пыталась найти, но опека не разглашала, где я и с кем я — не имели права по закону,
«Когда я позвонила, чувствовалось, что маме неловко, что она чувствует свою вину. А вот с братом моментально поняла, что свои: он даже говорит моими словами, характер как у меня, сильный, экспрессивный. Говорит, так долго тебя искал, потом психанул, но теперь все невозможное для тебя сделаю. Я смеюсь и плачу: уже сделал!» — поделилась эмоциями Темникова.
Она добавила, что встречи с дядей и бабушкой ждут ее дети: 16-летний сын Артем и 27-летняя дочь Екатерина. По ее словам, они уже собирают подарки.
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