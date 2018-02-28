Россиянин вернул пропавшую 40 лет назад сестру силой соцсетей

Иркутянин Сергей Крюков смог найти пропавшую 40 лет назад сестру благодаря посту в группе «ВКонтакте» «Подслушано в Озерске».

По просьбе мужчины в сообществе выложили детские черно-белые фотографии его сестры — девочки Лены Крюковой. Как пояснила автор публикации, их разлучили в конце 1970-х годов: когда Сергею был один год, родители развелись. Мать уехала с ним в Челябинск, отец и сестра остались в поселке Тайгинка. После девочка попала в детский дом Озерска, и, по данным ее брата, на момент публикации ей должно было исполниться 45 лет.

Спустя полтора часа в комментариях к посту появилась запись: «Это моя фотография!!! Подскажите, как мне связаться с братом? Спасибо вам большое!!» Это была сестра Крюкова Елена Темникова. Сразу три человека отправили ей ссылку на публикацию. «Я тогда сидела на работе, мне начали присылать запись, просто поделиться, у меня чуть крыша не поехала, поверить не могла, что мои нашлись», — рассказала она «Хорошим новостям».

Темникова узнала номер и позвонила родным. По ее словам, первые несколько минут она и брат просто плакали, «даже не знали, что и как говорить», но через несколько минут «почувствовали, что случилось чудо» и решили, что пора собираться в дорогу, чтобы встретиться.

«Мама меня пыталась найти, но опека не разглашала, где я и с кем я — не имели права по закону, все-таки, у меня была новая приемная семья», — рассказала Темникова. В приемной семье отношения не сложились, и в 16 лет она ушла из дома. На протяжении двадцати лет она не общалась с мачехой и отчимом не общалась, но после смерти приемной матери стала ухаживать за больным отцом.

«Когда я позвонила, чувствовалось, что маме неловко, что она чувствует свою вину. А вот с братом моментально поняла, что свои: он даже говорит моими словами, характер как у меня, сильный, экспрессивный. Говорит, так долго тебя искал, потом психанул, но теперь все невозможное для тебя сделаю. Я смеюсь и плачу: уже сделал!» — поделилась эмоциями Темникова.