Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак поздравила 17-летнего сына Виторгана с дебютом в кино
Названы лекарства, которые приводят к инсульту и инфаркту
Сын Натальи Водяновой трогательно поздравил маму с 36-летием
Что можно купить в Барселоне по цене московской «двушки»
Маркл и Миддлтон в изысканных платьях вместе выступили на форуме
Вернулись с победой! Россия встречает героев Олимпиады Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, вернулись в Москву
Экономист посоветовал хранить наличные и готовиться к худшему
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото)
В США решили запретить «тихие» автомобили
По всему фронту идут жестокие бои, ВСУ наступают - Иванов
Глава Якутии о слухе о дебоше на борту «Аэрофлота»
Маликов, Пресняков и Арзамасова на премии «Леди Mail.Ru» (фото)
Олег Газманов с сыном извалялись полуобнаженными в снегу
Названы лекарства, которые приводят к инсульту и инфаркту
Неприятный запах изо рта: что делать
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
10Во Флориде в школе произошла стрельба
12«Придорожная Америка»
28 февраля, источник: Lenta.Ru

Россиянин вернул пропавшую 40 лет назад сестру силой соцсетей

По просьбе мужчины в сообществе выложили детские черно-белые фотографии его сестры — девочки Лены Крюковой. Как пояснила автор публикации, их разлучили в конце 1970-х годов: когда Сергею был один год, родители развелись. Мать уехала с ним в Челябинск, отец и сестра остались в поселке Тайгинка. Сестра нашлась сама.

Иркутянин Сергей Крюков смог найти пропавшую 40 лет назад сестру благодаря посту в группе «ВКонтакте» «Подслушано в Озерске».

По просьбе мужчины в сообществе выложили детские черно-белые фотографии его сестры — девочки Лены Крюковой. Как пояснила автор публикации, их разлучили в конце 1970-х годов: когда Сергею был один год, родители развелись. Мать уехала с ним в Челябинск, отец и сестра остались в поселке Тайгинка. После девочка попала в детский дом Озерска, и, по данным ее брата, на момент публикации ей должно было исполниться 45 лет.

Спустя полтора часа в комментариях к посту появилась запись: «Это моя фотография!!! Подскажите, как мне связаться с братом? Спасибо вам большое!!» Это была сестра Крюкова Елена Темникова. Сразу три человека отправили ей ссылку на публикацию. «Я тогда сидела на работе, мне начали присылать запись, просто поделиться, у меня чуть крыша не поехала, поверить не могла, что мои нашлись», — рассказала она «Хорошим новостям».

Темникова узнала номер и позвонила родным. По ее словам, первые несколько минут она и брат просто плакали, «даже не знали, что и как говорить», но через несколько минут «почувствовали, что случилось чудо» и решили, что пора собираться в дорогу, чтобы встретиться.

«Мама меня пыталась найти, но опека не разглашала, где я и с кем я — не имели права по закону, все-таки, у меня была новая приемная семья», — рассказала Темникова. В приемной семье отношения не сложились, и в 16 лет она ушла из дома. На протяжении двадцати лет она не общалась с мачехой и отчимом не общалась, но после смерти приемной матери стала ухаживать за больным отцом.

«Когда я позвонила, чувствовалось, что маме неловко, что она чувствует свою вину. А вот с братом моментально поняла, что свои: он даже говорит моими словами, характер как у меня, сильный, экспрессивный. Говорит, так долго тебя искал, потом психанул, но теперь все невозможное для тебя сделаю. Я смеюсь и плачу: уже сделал!» — поделилась эмоциями Темникова.

Она добавила, что встречи с дядей и бабушкой ждут ее дети: 16-летний сын Артем и 27-летняя дочь Екатерина. По ее словам, они уже собирают подарки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Путин представит послание парламенту в новом формате
Чем болел Ленин и почему это скрывают даже сейчас
16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Лавров обвинил США в подготовке Европы к ядерному удару по РФ
Кому на Руси жить плохо: российские актеры критикуют страну
Жириновский назвал Собчак «базарной девкой» во время дебатов
Спорт
Забронзовелый памятник Пхенчхану. Почему Знарку лучше уйти Так будет лучше для всех
Авто
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото) Автомобили предназначены для российских медалистов Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане
Hi-Tech
Застывшие пузыри во льду Байкала снимают с коптеров иркутские и московские ученые Ученые отправились на Байкал — на охоту за белыми пузырями
Кино
18-летняя дочь поддержала Риз Уизерспун на премьере фильма По красной дорожке прошли крупнейшие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Отечественные звезды, которые шокировали своей внешностью в этом году Фанаты этих звезд не поняли, что произошло с их любимицами в этом году: то ли это результат пластической операции, то ли неудачный поход в салон красоты.
Дети
«Высший пилотаж»: ролик с учительницей вокала восхитил соцсети Запись собрала тысячи восторженных комментариев.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь