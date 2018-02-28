Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» прокомментировал слова Якубовича о «Поле чудес»
Неприятный запах изо рта: что делать
Брат вернул пропавшую 40 лет назад сестру благодаря старому фото
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Маркл и Миддлтон в изысканных платьях вместе выступили на форуме
Овца думает, что она собака. Теперь ее учат быть овцойШестимесячная овца Марли ест из миски и не любит траву. Она в точности копирует поведение собаки
Экономист посоветовал хранить наличные и готовиться к худшему
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе
5 нестандартных, но очень нужных машин (видео)
По всему фронту идут жестокие бои, ВСУ наступают - Иванов
Глава Якутии о слухе о дебоше на борту «Аэрофлота»
Маликов, Пресняков и Арзамасова на премии «Леди Mail.Ru» (фото)
Олег Газманов с сыном извалялись полуобнаженными в снегу
Названы лекарства, которые приводят к инсульту и инфаркту
Неприятный запах изо рта: что делать
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
10Во Флориде в школе произошла стрельба
12«Придорожная Америка»
28 февраля, источник: Tengrinews

День благодарности отмечают в Казахстане

1 марта казахстанцы отмечают День благодарности, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

15 января 2016 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в указ о профессиональных и иных праздниках в Казахстане. Так, в республике начали отмечать День благодарности. Инициатива создания праздника также принадлежит Главе государства. Идея была озвучена на XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана в апреле 2015 года. Тогда, выступая на открытии сессии, Нурсултан Назарбаев вспомнил, как целые народы были депортированы в нашу страну. Президент также вспомнил о том, как и его семья приютила депортированных.

«Наша семья, жившая в саманной двухкомнатной хате, приняла семью с тремя детьми. Перед моими глазами: я всегда вспоминаю, как они собрались в кучу в углу комнаты и всех боялись — оборванные, голодные, обросшие. И прожили они в нашей семье, начали работать, на всю жизнь остались благодарными. Я с их детьми дружил», — сказал он.

«Было бы справедливым день образования Ассамблеи народа Казахстана — у нас он 1 марта, можно другое число — ежегодно отмечать как день благодарности всех этносов друг к другу и к казахам, проявившим милосердие, принявшим этих людей», — добавил тогда Президент Казахстана.

В честь Дня благодарности в разных городах Казахстана запланированы праздничные мероприятия.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Форелевое хозяйство, страусиная ферма и 40-метровый водопад: где бюджетно отдохнуть на Наурыз
Путин представит послание парламенту в новом формате
Чем болел Ленин и почему это скрывают даже сейчас
16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Лавров обвинил США в подготовке Европы к ядерному удару по РФ
Кому на Руси жить плохо: российские актеры критикуют страну
Жириновский назвал Собчак «базарной девкой» во время дебатов
Спорт
Забронзовелый памятник Пхенчхану. Почему Знарку лучше уйти Так будет лучше для всех
Авто
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото) Автомобили предназначены для российских медалистов Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане
Hi-Tech
Застывшие пузыри во льду Байкала снимают с коптеров иркутские и московские ученые Ученые отправились на Байкал — на охоту за белыми пузырями
Кино
18-летняя дочь поддержала Риз Уизерспун на премьере фильма По красной дорожке прошли крупнейшие звезды кино и телевидения
Недвижимость
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Леди
Отечественные звезды, которые шокировали своей внешностью в этом году Фанаты этих звезд не поняли, что произошло с их любимицами в этом году: то ли это результат пластической операции, то ли неудачный поход в салон красоты.
Дети
«Высший пилотаж»: ролик с учительницей вокала восхитил соцсети Запись собрала тысячи восторженных комментариев.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь