День благодарности отмечают в Казахстане

Источник: Tengrinews

15 января 2016 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в указ о профессиональных и иных праздниках в Казахстане. Так, в республике начали отмечать День благодарности. Инициатива создания праздника также принадлежит Главе государства. Идея была озвучена на XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана в апреле 2015 года. Тогда, выступая на открытии сессии, Нурсултан Назарбаев вспомнил, как целые народы были депортированы в нашу страну. Президент также вспомнил о том, как и его семья приютила депортированных.

«Наша семья, жившая в саманной двухкомнатной хате, приняла семью с тремя детьми. Перед моими глазами: я всегда вспоминаю, как они собрались в кучу в углу комнаты и всех боялись — оборванные, голодные, обросшие. И прожили они в нашей семье, начали работать, на всю жизнь остались благодарными. Я с их детьми дружил», — сказал он.

«Было бы справедливым день образования Ассамблеи народа Казахстана — у нас он 1 марта, можно другое число — ежегодно отмечать как день благодарности всех этносов друг к другу и к казахам, проявившим милосердие, принявшим этих людей», — добавил тогда Президент Казахстана.