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28 февраля, источник: Коммерсантъ-Online

Российским вузам снизили оценки

В 2018 году в топ-50 предметных рейтингов по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS) смогли попасть только восемь вузов РФ (в прошлом году их было 11). За год Россия утратила лидирующие позиции в двух предметных областях — в «Физике и астрономии» и «Театральном искусстве». В Минобрнауки ранее заявляли, что продвижение именно в предметных рейтингах считают признаком эффективности вуза, и даже предлагали лишить дополнительного финансирования те заведения, которые не попадают в первую сотню мировых рейтингов. Однако идею не поддержало правительство. В экспертном сообществе отмечают, что снижение результатов связано с методологией рейтингования.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

QS представила восьмой ежегодный предметный и отраслевой рейтинг университетов World University Rankings by Subject. Авторы оценивают вузы по 48 предметам, объединенным в пять предметных областей: «Искусства и гуманитарные науки», «Инженерия и технологии», «Науки о жизни и медицина», «Естественные науки», «Общественные науки и менеджмент».

Место зависит от количества баллов по таким показателям, как академическая репутация, репутация у работодателей и цитируемость научных публикаций.

За год лидирующих позиций в рейтинге лишились МФТИ в рейтинге «Физика и астрономия» (с 42-го места опустился в группу 51−100) и Московская государственная консерватория имени Чайковского (занимала 41-е место, в этом году не попала в ранжируемую часть исследования). Кроме того, большинство российских вузов, сумевших удержаться в топ-50, показали падение результатов. Так, МГУ опустился в рейтингах «Физика и астрономия» (с 21-е на 27-е место), «Лингвистика» (с 13-го на 18-е место) и «Математика» (с 33-го на 38-е место). Рост МГУ показал в рейтингах «Современные языки» и «Компьютерные науки и информационные системы».

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Всего в этом году в предметные рейтинги QS вошло 24 российских вуза, 12 из них — участники программы «5−100». В 2012 году Владимир Путин поручил Минобрнауки добиться к 2020-му вхождения не менее пяти российских вузов в первую сотню ведущих мировых рейтингов. Традиционно таковыми считаются Шанхайский рейтинг, QS и Times Higher Education, которые учитывают общие академические достижения университетов, а не только в конкретных предметных областях. Для реализации этих целей и была создана программа «5−100», в которую вошел 21 российский вуз (на их поддержку с 2012 года из бюджета выделено более 50 млрд руб.).

Как сообщал «Ъ» в октябре 2017 года, глава Минобрнауки Ольга Васильева резко раскритиковала вузы, участвующие в программе, которые так и не смогли попасть в топ-100 не только институциональных рейтингов, но и предметных.

Нужно оставить эффективные вузы — не более шести, чтобы к 2020 году эти вузы вошли в ту самую пятерку. Все остальные вузы отчитаются о проделанной работе и истраченных деньгах.
Ольга Васильева
Министр образования и науки России

Речь идет о НИУ ВШЭ, МФТИ, НИУ ИТМО, НИЯУ МИФИ, НИТУ МИСиС и Новосибирском госуниверситете, которые смогли попасть в топ-100 предметных рейтингов. Не соответствуют представлениям об эффективности РУДН, Казанский федеральный университет, Уральский федеральный университет и еще 12 участников программы.

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Дискуссия, на какие рейтинги, институциональные или предметные, необходимо ориентироваться для выполнения президентского указа, случается в профессиональном сообществе регулярно с момента выхода указа. «Майский указ основан на вхождении в институциональные рейтинги, и мы отчитываемся рабочей группе Андрея Рэмовича (Белоусова, помощника президента РФ.— “Ъ”)», — настаивала занимавшая пост замминистра образования Людмила Огородова в октябре 2017 года. Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов не согласился: «В указе президента четко сформулированные параметры: институциональные и предметные рейтинги. Мне не совсем понятно, откуда такого рода трактовка взялась». Радикальное предложение Минобрнауки не нашло поддержки у вице-премьера Ольги Голодец, курирующей социальную сферу, которая позже сообщила, что все вузы-участники в количестве 21 остаются в программе «5−100».

Традиционно в России практически не было классических университетов, где представлен весь спектр предметных областей — естественно-научные, технические и технологические, медицинские, гуманитарные, социально-экономические направления, науки о жизни, напоминает директор информационно-рейтингового центра НИУ ВШЭ Людмила Солнцева. «Причины, по которым российские университеты видны главным образом в отраслевых и предметных, а не в институциональных рейтингах, заложены и в самой методике составления рейтингов, — говорит эксперт.— Репутация дает основной вклад в рейтингах QS: 50% — в институциональном рейтинге и от 50 до 100% — в предметных рейтингах». По ее словам, этот показатель базируется на результатах опросов экспертов в отрасли, «поэтому российские вузы получают прекрасные оценки, но суммарная оценка по репутации вуза в целом получается существенно ниже, например, из-за отсутствия медицинского факультета в вузе».

Анна Макеева.

МГУ снова занял достойное место среди лучших ВУЗов мира
Во время загрузки произошла ошибка.
28 февраля© Ньюстюб
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