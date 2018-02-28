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28 февраля, источник: Kazinform

14 лет без документов живет школьница в Алматинской области


ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — В Алматинской области школьница Надира Катыран не зарегистрирована в Казахстане. У 15-летней Надиры есть только свидетельство о рождении из Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Родители подростка, проживающие в поселке Шолакай Панфиловского района, переживают, что она не сможет получить гражданство Казахстана.

«Мы переехали всей семьей в составе 10 человек из Китая в 2004 году. Тогда Надире было полтора года. На тот момент миграционная полиция взяла на учет 9 членов семьи, а по отношению к маленькому ребенку проявила беспечность. Сейчас дочь нигде не зарегистрирована», — говорит дедушка Надиры Курманакын Кали.

По его словам, несмотря на то, что есть свидетельство о рождении, выданное в Китае, казахстанских документов у нее нет, поэтому даже выехать из села не может.

«Для девочки, которая отлично учится, это создает трудности. Из-за отсутствия документов не смогла принять участие во многих предметных олимпиадах. Взрослые члены семьи обращались во многие компетентные органы по этому вопросу. Но никто не помог», — говорит дедушка.

В следующем году Надире исполнится 16 лет, и она должна получить удостоверение личности. Дедушка девочки обратился в районном центре за помощью в общественную приемную депутата областного маслихата Закиржана Кузиева. И теперь сотрудники миграционной полиции возьмутся за решение этой проблемы.

Автор: Самал Қабышева.

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