Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак поздравила 17-летнего сына Виторгана с дебютом в кино
Неприятный запах изо рта: что делать
Ирина Безрукова поделилась воспоминаниями о погибшем сыне
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Маркл и Миддлтон в изысканных платьях вместе выступили на форуме
Секс-тренеров из России арестовала тайская полиция За тренинг в Таиланде организаторам придется заплатить штрафы
«Русские нам отомстят»: США отказываются от финансовых санкций
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото)
В США решили запретить «тихие» автомобили
По всему фронту идут жестокие бои, ВСУ наступают - Иванов
Глава Якутии о слухе о дебоше на борту «Аэрофлота»
«Шоу двойников»: Алину Загитову сравнили с Маргаритой Мамун
Маркл и Миддлтон в изысканных платьях вместе выступили на форуме
Прождавшая три часа «скорую» жительница Твери умерла в больнице
Названы простые способы улучшить память
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме кипы
Фоторепортажи
10Во Флориде в школе произошла стрельба
22Российским спортсменам-призерам Олимпиады вручили госнаграды
01:18 (мск), источник: Аргументы и факты

Кремлёвские ястребы. Кто и как охраняет с воздуха резиденцию Президента РФ?

Численность этого отряда не разглашается — государственная тайна, деятельность тоже особо не афишируется.

Источник: РИА "Новости"

Все «бойцы» находятся на балансе Федеральной службы охраны, а это структура закрытая. Но наш корреспондент смог приподнять завесу тайны над самым необычным подразделением, круглосуточно охраняющим московский Кремль от воздушных атак.

А началось всё с ворон. Причём давно: ещё со времён Ивана Грозного Боровицкий холм, на котором стоит Московский Кремль, был излюбленным местом их ночёвки.

Серые бестии

Читайте также
Владимир Путин и его зоопарк

Если верить летописям и воспоминаниям современников, серые вороны слетались сюда чуть ли не со всей Первопрестольной. И вот результат: то Опричнина, то Смутное время… Пётр I, как известно, перенёс столицу, а вороны остались в Кремле. После переезда советского правительства из Петрограда они снова взялись за своё чёрное, вернее, серое дело. Латышские стрелки из охраны пытались отогнать их ружейным огнём, но это сильно нервировало предсовнаркома Ленина. В 1960-х гг. из отдельного Кремлёвского полка выделялся наряд солдат, который получил название «галкогоны». Бойцы поднимались под крыши 1-го и 14-го корпусов, выгоняли ворон с чердаков, закрывали окна и щели, но вороны всякий раз находили дорогу назад.

Чем только не пугали ворон с тех пор, например «репеллентными сигналами». Специальная машина объезжала территорию Кремля и через динамики издавала сигналы, которые распугивали ворон. Но эту хитрость вороны быстро раскусили и реагировать на неё перестали. Методом проб и ошибок вычислили: лучший способ борьбы с птицами — другие птицы.

Птицы при погонах

Орнитологическая служба появилась в Кремле в 1983 г. Тогда в штат были приняты два сокола-балобана.

Однако сокол — птица редкая, занесённая в Красную книгу. Вскоре их заменили на более неприхотливых ястребов-тетеревятников. Вот они плюс один филин сейчас и охраняют Кремль с воздуха.

Читайте также
Профиль дня: сиба-ину, который ненавидит гулять

Основная задача службы — обеспечение биологической защиты территории Московского Кремля. Основной враг — серая ворона — птица умная, по уровню интеллекта она даже может превосходить хищников. Вороны запоминают человеческие лица и умеют считать до 5. Они могут отличить, что в руках у человека — ружьё или безобидная палка. Собравшись вместе, вороны способны отбить своего сородича у не очень крупного хищника. Хищнику при этом могут здорово намять бока, точнее, хвост и крылья.

Самое неприятное качество ворон — это их стайный образ жизни. Одна-две залётные особи погоды не делают, но, когда птиц становится много, они начинают наглеть. Гадят на древние соборы, катаются с их куполов и когтями сдирают сусальное золото, выдёргивают из клумб цветы и зелень, уничтожают певчих птиц, которые тоже живут на территории Кремля. Кроме того, вороны могут являться переносчиками птичьего гриппа. Вообще серая ворона, как завзятый рэкетир, отжимает территорию у других видов птиц. А на территории Кремля живут соловьи, зарянки, скворцы, дрозды-рябинники. Во время миграции встречаются вальдшнепы, ушастые совы, один раз залетела даже полярная сова вроде Букли из «Гарри Поттера».

Ястреб Альфа, филин Филя

Ястреб-тетеревятник — естественный враг ворон в природе. Где водится ястреб, там ворона появляться опасается и уж точно не вьёт гнёзда и не выводит птенцов.

Читайте также
Фотограф показал, как выглядят реальные Angry Birds

Самке ястреба-тетеревятника Альфе 20 лет. Если учесть, что в неволе ястребы живут лет до 30, то Альфа в самом расцвете сил. Орнитологи смеются: «Она — почетный сотрудник ФСО, большую часть жизни — на боевом посту». Ястреб — не собака и не кошка. Даже если он знает сокольника (эта профессия имеет такое название независимо от того, с каким видом птиц орнитолог имеет дело) 5 или 10 лет, из одного уважения к человеку работать не будет. Только за еду и только если голоден. В Кремле служат и самцы, и самки ястребов. Самцы обычно весят 700−800 г, самки вдвое тяжелее. Если она бьёт ворону, то наверняка. Зато самец превосходит самку по манёвренности. А вместе они практически не оставляют воронам никаких шансов. Но это днём. А ночью хозяин кремлёвского неба филин Филя. Филин летает совершенно бесшумно и хватает спящих ворон, где бы они ни ночевали — на ветке, в гнезде, под крышей дома, в полной темноте. Кстати, вопреки распространённому мнению он прекрасно видит и днём.

После того как филин напал на ворону, остальные, напуганные её предсмертными криками, не разлетаются в панике, а организованно отступают, как подобает хорошей армии. Они собираются в стаю, карканьем предупреждают товарок: «Внимание, в небе работает филин!» Только после этого, покружив в небе, стая покидает территорию на время или насовсем. Впрочем, вороньих стай в городе столько, что их бесконечная миграция не оставит хищников без работы.

Весна близко!

Обычно пернатых защитников привозят в Кремль из питомника. Филя, которому 12 апреля должно стукнуть 7 лет, на службу попал в возрасте 2 недель. Сперва он был похож на персидского котёнка — такой же пушистый серый комочек. Людей он воспринимал как своих родителей. Таких птиц, рассказывают кремлёвские орнитологи, надо обучать азам охотничьего мастерства, для этого есть специальные методики. Но некоторые попадают в Кремль уже в сознательном возрасте и охотиться умеют. Таких надо обучать другому — сотрудничеству с человеком.

Читайте также
Птичий геноцид. Как природа отомстила китайцам за воробьев

Птица, естественно, может «выбрать свободу» — на то ей и крылья даны. Хищные птицы в отличие от домашних животных к человеку насовсем не привязываются. Сокольник для ястреба или филина скорее партнёр, чем хозяин.

В чём ещё трудность работы с хищниками? Хорошо накормленная и отяжелевшая птица охотиться не будет, у неё всё и так в шоколаде. Но и голодная тоже за воронами не полетит — у неё просто не хватит на это сил. Главное в работе сокольника — поймать «правильный» вес птицы, когда и силы есть, и чувство голода гонит на охоту. Для этого пернатых в Кремле каждый день взвешивают. Филя, например, с утра весил 2,9 кг. Вот он, красавец, сидит на правой руке своего командира, вцепившись мощными когтями (основное оружие филина) в толстенную кожаную перчатку. Издаёт при этом самые разнообразные звуки — то ухает, то клекочет, то натурально мяукает.

— Это он токовать начал, — с пониманием глядя на своего питомца, объясняет сокольник. — Весна близко!

Московский Кремль сменил защитников от ворон с соколов на ястребов
Во время загрузки произошла ошибка.
11 января© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Трагедия Косова. Как Сербия лишилась своего сердца
Путин представит послание парламенту в новом формате
Чем болел Ленин и почему это скрывают даже сейчас
16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Лавров обвинил США в подготовке Европы к ядерному удару по РФ
Кому на Руси жить плохо: российские актеры критикуют страну
Жириновский назвал Собчак «базарной девкой» во время дебатов
Спорт
Забронзовелый памятник Пхенчхану. Почему Знарку лучше уйти Так будет лучше для всех
Авто
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото) Автомобили предназначены для российских медалистов Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане
Hi-Tech
Застывшие пузыри во льду Байкала снимают с коптеров иркутские и московские ученые Ученые отправились на Байкал — на охоту за белыми пузырями
Кино
18-летняя дочь поддержала Риз Уизерспун на премьере фильма По красной дорожке прошли крупнейшие звезды кино и телевидения
Недвижимость
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Леди
Отечественные звезды, которые шокировали своей внешностью в этом году Фанаты этих звезд не поняли, что произошло с их любимицами в этом году: то ли это результат пластической операции, то ли неудачный поход в салон красоты.
Дети
«Высший пилотаж»: ролик с учительницей вокала восхитил соцсети Запись собрала тысячи восторженных комментариев.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь