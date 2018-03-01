Россия сделает Казахстан космической державой
Передача Астане двух стартовых площадок на Байконуре завершится до конца мая.
Передача Астане двух стартовых площадок на Байконуре завершится до конца мая.
Казахстан станет космической державой до конца мая нынешнего года. К этому сроку республика бесплатно получит от России стартовые площадки для ракет «Зенит» на космодроме Байконур. В будущем эти комплексы планируют модернизировать для перспективной пилотируемой программы РФ — запусков носителей «Союз-5». По мнению экспертов, участие Казахстана в российской программе позволит Байконуру остаться главным космодромом для нашей страны. Сейчас республика не имеет в собственности космической техники и стартовой инфраструктуры для нее.
В комиссию по передаче инфраструктуры вошли представители ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ — эксплуатант всех российских гражданских космодромов) и ОАО «Республиканское государственное предприятие «Инфракос» (Казахстан; отвечает за сохранность и использование объектов Байконура, которые не будет далее арендовать РФ).
— Передача объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М» от Российской Федерации завершится в мае 2018 года, — рассказал «Известиям» зампред аэрокосмического комитета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) Казахстана Галымжан Данбаев.
В ЦЭНКИ подтвердили эти сроки.
Москва и Астана много лет вели переговоры о более активном участии последней в деятельности Байконура (первый космодром планеты находится на территории этой страны). Для этого планировалось реализовать проект «Байтерек». Первоначальная идея заключалась в строительстве стартового стола под российскую ракету «Ангара», но стороны не смогли договориться о суммах вложений.
В 2013 году РФ и Казахстан на высшем уровне приняли решение о пересмотре соглашения по Байконуру — в частности, о выводе
В 2016 году были заключены двусторонние договоренности между Москвой и Астаной о модернизации инфраструктуры «Зенитов» под новую российскую ракету среднего класса «Союз-5». Летом 2017 года завершено согласование списка объектов, подлежащих выводу
Казахстану будет передан стартовый комплекс на площадке 45 Байконура. Он включает две пусковые установки, одна из которых используется в рамках международного проекта «Наземный старт», а другая разрушена в результате аварии в 1990 году. Также Россия завершит аренду
В МОАП «Известиям» сообщили, что с января по март проведена подготовка к передаче имущества, сформирована рабочая комиссия, разработана проектная документации. По словам представителей ЦЭНКИ, предполагается, что к началу лета новые владельцы примут инфраструктуру и начнут ее эксплуатировать. Россияне, которые сейчас работают на объектах «Зенита», по своему усмотрению смогут продолжить трудиться в составе казахстанской организации, перейти на другие объекты Байконура или переехать на новый российский космодром Восточный. После оформления «зенитовских» площадок в собственность центральноазиатской республики планируется передать их в пользование совместному предприятию России и Казахстана АО «Байтерек».
Дальнейшая эксплуатация этих объектов связана с их модернизацией для стартов новой российской ракеты «Союз-5» — в космической отрасли РФ уже приступили к ее разработке. При пусках с Байконура она будет называться «Сункар». Серьезной переделки наземного комплекса не потребуется. «Союз-5» по интерфейсам, компоновке и используемым двигателям во многом повторит «Зенит», однако будет полностью производиться из российских комплектующих и на отечественных предприятиях. «Зениты» собирали на украинском «Южмаше». При этом 80% комплектующих для ракеты изготавливали в России.
По словам Галымжана Данбаева,
Член экспертного совета при правительстве РФ Андрей Ионин считает, что предстоящая передача объектов сделает космические программы Москвы и Астаны более зависимыми друг от друга. Также можно будет избежать требований о согласовании количества и траекторий полетов российских ракет «Протон» и других ограничений для космической деятельности РФ.
Обе страны еще сильнее привяжутся друг к другу в области космических программ. Единственная возможность для Казахстана использовать наземную инфраструктуру от «Зенита» — это участие в совместных проектах с Россией, у которой будет ракета под этот стартовый комплекс. Оно должно положительно сказаться на других совместных проектах.
Испытательный пуск «Союза-5» с Байконура запланирован на 2022 год. Ракета должна будет вывести в космос новый пилотируемый корабль «Федерация» (первый его старт проведут без экипажа).
Разработка носителя «Зенит» была начата в 1970-х годах. Свой первый полет он совершил в 1985 году. Всего было проведено 84 старта этой ракеты, 10 из них завершились авариями. Пуски проводились с космодрома Байконур и плавучей платформы Odyssey проекта «Морской старт».
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