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01:30 (мск), источник: Известия

Россияне увеличили рацион

Граждане стали есть больше мяса, рыбы, хлеба, макаронных изделий и сахара.

Источник: РИА "Новости"

Россияне в прошлом году стали есть больше мяса, рыбы, хлеба, макаронных изделий и сахара, сообщили «Известиям» в Минсельхозе.

На рост потребления повлияла стабильность цен на эти продукты — в течение 2017 года они не увеличились благодаря расширению отечественного производства.

По данным Минсельхоза, в прошлом году потребление мяса выросло на 500 г на человека в год — до 74,5 кг. Россияне стали больше употреблять в пищу рыбы — на 300 г, до 19,8 кг в год, хлеба и макаронных изделий — на 2 кг, до 119 кг, сахара — на 400 г, до 39,4 кг, растительного масла — на 500 г, до 14,2 кг.

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В «Руспродсоюзе» пояснили, что возросшему спросу на мясо, рыбу, хлеб, сахар и масло способствовало увеличение их производства. Так, выпуск мясной продукции в 2017 году превысил 10,2 млн т (+4,8% к 2016 году). Производство мясной продукции выросло во многом за счет курятины, добавил представитель «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Так, ежемесячные объемы выпуска данного вида продукции в 2017 году на 8−10% превышали показатели 2016 года. Кроме того, рыболовы отмечали хороший улов, в итоге за 2017 год производство рыбной продукции составило 4 млн т (+3%).

Производство белого свекловичного сахара в прошлом году составило 6,7 млн т (+15,9%). А высокий урожай подсолнечника в прошлом сезоне позволил установить рекорд по производству растительного масла, сообщил «Известиям» Дмитрий Леонов. В итоге масла было выпущено 2,13 млн т (+2%).

— Если проследить динамику изменения цен в 2017 году, то можно заметить, что мясо не дорожало. А растительное масло и сахар вообще дешевели, — отметила гендиректор Ассоциации отраслевых союзов АПК России Маргарита Попова.

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По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, цены на сахар за 12 месяцев прошлого года упали на 22% и в декабре составили 36,75 рубля за 1 кг. Подсолнечное масло к концу года подешевело на 8%, до 100,16 рубля за 1 л, свинина — на 2%, до 255,87 рубля за 1 кг, мясо курицы — на 8,4%, до 126,29 рубля за 1 кг. Между тем цены на рыбу и хлеб за 12 месяцев не изменились: 1 кг рыбы в декабре стоил в среднем 195 рублей, хлеба — 45,41 рубля.

Глава научного направления Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александр Батурин рассказал «Известиям», что сейчас структура потребления пищевых продуктов практически не отличается во время праздников и обычных дней — эта граница постепенно стерлась. С одной стороны, у нас есть полная доступность товаров, с другой — свободные деньги россияне тратят на еду. Например, люди всё больше употребляют тортов, пирожных и конфет, а колбасу, мясные и рыбные деликатесы россияне воспринимают как продукты ежедневного потребления, сказал Александр Батурин.

По отдельным продуктовым позициям в прошлом году отмечался спад потребления.

По данным Минсельхоза, на 300 г — до 61,7 кг на человека — в 2017 году уменьшилось потребление фруктов и ягод. Также россияне стали есть меньше овощей — на 100 г, до 111,9 кг в год. В Ассоциации отраслевых союзов АПК России пояснили, что причиной снижения потребления овощей стало небольшое увеличение цен на них.

Напомним, по официальным данным, в 2017 году было выращено 16,3 млн т овощей, что составляет около 93% от потребности населения страны, а фруктов и ягод было собрано всего 3 млн т при общей потребности в 14,7 млн т.

С 2013 по 2015 год жители России снижали потребление мяса (на 2 кг в год на человека), рыбы (на 5 кг), сахара (на 1 кг). Это было обусловлено падением доходов граждан. В попытке сэкономить средства люди переходили на более дешевую продукцию, сейчас тенденция постепенно меняется в другую сторону.

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