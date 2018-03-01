Во Владивостоке перекрыли трассу Седанка — Патрокл
Выпавший в краевом центре снег стал причиной огромной пробки.
Выпавший в краевом центре снег стал причиной огромной пробки.
Весна в Приморье началась со снегопада.
В четверг, 1 марта,
«Ограничен въезд на территорию города Владивостока автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку крупногабаритного и тяжеловесного груза. В настоящее время закрыта для проезда всех транспортных средств автодорога
Большой автомобильный затор в связи с этим растянулся с Маковского и почти до Молодёжной.
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