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03:24 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке перекрыли трассу Седанка — Патрокл

Выпавший в краевом центре снег стал причиной огромной пробки.

Источник: Восток Медиа

Весна в Приморье началась со снегопада. Из-за осадков в городе моментально образовались очень серьёзные пробки. Сотрудники ДПС перекрыли трассу Седанка — Патрокл, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В четверг, 1 марта, из-за выпавшего снега ГИБДД перекрыли въезд на объездную трассу. Как сообщили корреспонденту агентства автомобилисты, у въезда на дорогу с Седанки на Патрокл дежурят сотрудники дорожно-постовой службы и никого не пускают.

По данным ГИБДД Владивостока с 12 ночи и до восьми утра на пульт дежурного поступило 10 сообщений о ДТП на территории города, травмированных в результате ДТП нет. Личный состав перешёл на усиленный режим работы.

«Ограничен въезд на территорию города Владивостока автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку крупногабаритного и тяжеловесного груза. В настоящее время закрыта для проезда всех транспортных средств автодорога Де-Фриз — Седанка — Патрокл», — уточнили в ведомстве.

Большой автомобильный затор в связи с этим растянулся с Маковского и почти до Молодёжной.

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