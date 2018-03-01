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03:24 (мск), источник: Восток Медиа

Житель Хабаровского края оплатил штраф ради спасения отпуска

В Хабаровском крае мужчину, который не хотел оплачивать штраф за превышение полномочий, пришлось заставить это сделать. Приставы ограничили ему выезд из страны, и нарушитель погасил долг, чтобы спасти свой отпуск.

Против жителя Бикинского района возбудили исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа. Мужчина должен был заплатить государству 60 тысяч рублей за превышение должностных полномочий, которое он допустил при исполнении служебных обязанностей. Суд привлёк нарушителя к уголовной ответственности, приговорив его к штрафу. Судебный пристав-исполнитель вручил должнику требование о необходимости оплаты, но фигурант не принимал ничего, чтобы погасить долг.

Как сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебный приставов по Хабаровскому краю и ЕАО, мужчине вынесли постановление о временном ограничении на выезд за пределы России. Кроме того, сотрудник ведомства объяснил, что если нарушитель не оплатит долг, то его наказание могут заменить реальным лишением свободы. Через несколько дней, оценив перспективу сорвать отпуск и отправиться за решётку, должник всё-таки оплатил уголовный штраф.

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