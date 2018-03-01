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03:29 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Освоение заросших ДВ-гектаров упростят

Подготовлены поправки в федеральный закон.

Источник: РИА "Новости"

Рабочая группа экспертов минвостокразвития России и агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разработала предложения по изменению закона о «дальневосточном гектаре», которые призваны упростить освоение земельных участков, заросших деревьями и кустарником и в ряде случаев отменить связанные с этим расходы.

Проект подготовлен в соответствии с аналитикой по обращениям граждан в органы власти, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития России.

«Предлагается снять необходимость прохождения гражданином формальных процедур и соответствующих расходов в случаях, когда земля находится вне лесных угодий и, к примеру, относится к сельскохозяйственной категории, но заросла лесом, — рассказал замгендиректора агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин. — Разработан алгоритм, учитывающий интересы всех сторон, как государства, так и гражданина, взявшего “дальневосточный гектар”. Предложения в настоящий момент проходят согласования с ответственными ведомствами, после чего документ будет направлен в Госдуму».

Напомним, как ранее сообщало агентство, отмечались случаи, когда приступить к освоению гектара было невозможно — к примеру, полученный гражданином участок находился на землях сельхозназначения, а по факту на участке росли деревья. В результате на человека ложилось оформление соответствующих документов и финансовые расходы на вырубку.

Эта проблема была озвучена в конце прошлого года на встрече получателей «дальневосточных гектаров» с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, который подчеркнул необходимость корректировки действующего законодательства.

Справка:

В настоящее время для получения разрешения на рубку деревьев на «дальневосточном гектаре», необходимо следовать трем основным алгоритмам в зависимости от типа участка.

Если участок располагается в лесном фонде, то рубка производится в соответствии с Лесным кодексом, законом о «дальневосточном гектаре» и соответствующим постановлением Правительства РФ с обязательной подготовкой Проекта освоения лесов. Для удобства граждан на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке размещены типовые проекты освоения лесных участков. Документ подается в уполномоченный орган, выдавший участок, или через МФЦ.

Второй вариант — если участок находился в лесном фонде, но гражданин перевел его в рамках программы «Дальневосточный гектар» в другую категорию. В этом случае гражданину необходимо обращаться за разрешением на вырубку в орган, выдавший этот участок.

Третий вариант — если участок находился вне лесного фонда, но зарос деревьями — тогда необходимо обратиться за получением разрешения на удаление древесно-кустарниковой растительности в местную администрацию или через МФЦ.

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