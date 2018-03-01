Освоение заросших ДВ-гектаров упростят
Подготовлены поправки в федеральный закон.
Подготовлены поправки в федеральный закон.
Рабочая группа экспертов минвостокразвития России и агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разработала предложения по изменению закона о «дальневосточном гектаре», которые призваны упростить освоение земельных участков, заросших деревьями и кустарником и в ряде случаев отменить связанные с этим расходы.
Проект подготовлен в соответствии с аналитикой по обращениям граждан в органы власти, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
«Предлагается снять необходимость прохождения гражданином формальных процедур и соответствующих расходов в случаях, когда земля находится вне лесных угодий и, к примеру, относится к сельскохозяйственной категории, но заросла лесом, — рассказал замгендиректора агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин. — Разработан алгоритм, учитывающий интересы всех сторон, как государства, так и гражданина, взявшего “дальневосточный гектар”. Предложения в настоящий момент проходят согласования с ответственными ведомствами, после чего документ будет направлен в Госдуму».
Эта проблема была озвучена в конце прошлого года на встрече получателей «дальневосточных гектаров» с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, который подчеркнул необходимость корректировки действующего законодательства.
Справка:
В настоящее время для получения разрешения на рубку деревьев на «дальневосточном гектаре», необходимо следовать трем основным алгоритмам в зависимости от типа участка.
Если участок располагается в лесном фонде, то рубка производится в соответствии с Лесным кодексом, законом о «дальневосточном гектаре» и соответствующим постановлением Правительства РФ с обязательной подготовкой Проекта освоения лесов. Для удобства граждан на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке размещены типовые проекты освоения лесных участков. Документ подается в уполномоченный орган, выдавший участок, или через МФЦ.
Второй вариант — если участок находился в лесном фонде, но гражданин перевел его в рамках программы «Дальневосточный гектар» в другую категорию. В этом случае гражданину необходимо обращаться за разрешением на вырубку в орган, выдавший этот участок.
Третий вариант — если участок находился вне лесного фонда, но зарос деревьями — тогда необходимо обратиться за получением разрешения на удаление
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