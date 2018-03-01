Освоение заросших ДВ-гектаров упростят

Рабочая группа экспертов минвостокразвития России и агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разработала предложения по изменению закона о «дальневосточном гектаре», которые призваны упростить освоение земельных участков, заросших деревьями и кустарником и в ряде случаев отменить связанные с этим расходы. Проект подготовлен в соответствии с аналитикой по обращениям граждан в органы власти, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития России.

«Предлагается снять необходимость прохождения гражданином формальных процедур и соответствующих расходов в случаях, когда земля находится вне лесных угодий и, к примеру, относится к сельскохозяйственной категории, но заросла лесом, — рассказал замгендиректора агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин. — Разработан алгоритм, учитывающий интересы всех сторон, как государства, так и гражданина, взявшего “дальневосточный гектар”. Предложения в настоящий момент проходят согласования с ответственными ведомствами, после чего документ будет направлен в Госдуму».