Конфеты в Приморье стоят в 10 раз дороже горбуши
Жители Приморского края переживают очередной ценовой шок, сообщает DEITA. RU.
Жители Приморского края переживают очередной ценовой шок, сообщает DEITA. RU.
Накануне главного весеннего праздника — 8 марта, одним из самых «ходовых» товаров (помимо цветов), является сладкие подарки.
Но на прилавках магазинов многих ждет сюрприз.
«Вначале мне показалось, что на ценнике просто лишние цифры, — рассказал в беседе с DEITA.RU житель Владивостока Андрей, — даже переспросил продавца. Оказалось, все верно: килограмм конфет стоил 2316 рулей! Это почти 11 килограммов горбуши… А мы все возмущались, что рыба у нас дорогая», — отметил собеседник.
Но выяснилось, что и «сладкая жизнь» в Приморье стала заметно дороже.
Только за минувший год средняя стоимость конфет местного производства выросла от 10 до 30 рублей за килограмм (в зависимости от ассортимента). Причем наибольший рост цен наблюдается на те конфеты, которые раньше продавались по более демократическим ценам. За 2017 год больше всего в Приморье подорожала карамель от 25 до 30 рублей за кило, печенье (типа «Крокет» от 30 до 40 рублей). Сейчас самое дешёвое весовое печенье стоит от 160 рублей за кило, карамель от 195 рублей.
Что касается шоколада, то местный подорожал заметно меньше, чем привозной. Например, стоимость московского шоколада за 2017 год увеличилась, в среднем, от 10 рублей за 100 граммовую плитку. Больше всего подорожал горький шоколад известной московской марки — на 18 рублей; с добавлением «изюма и миндаля» — от 15 до 17 рублей (в зависимости от точки продажи). Видимо, это связано и с общим подорожанием изюма и орехов — так полагают жители.
«Я не смогла удержаться, купила одну конфетку, попробовать, — рассказала жительница Владивостока Ирина, — просто стало интересно, какие они на вкус… За
Выяснилась еще одна особенность во время проведения «сладкого» мониторинга, цены за кило конфет с тремя нолями уже не выглядят столь шокирующими.
Многие горожане к этому уже привыкли. И, самый главный момент, во Владивостоке появилось новое «мерило» — все цены горожане сравнивают со стоимостью красной рыбы.
DEITA.RU продолжает держать на контроле цены в приморской столице.
Инна Эстрина.
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