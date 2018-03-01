Конфеты в Приморье стоят в 10 раз дороже горбуши

Накануне главного весеннего праздника — 8 марта, одним из самых «ходовых» товаров (помимо цветов), является сладкие подарки.

Но на прилавках магазинов многих ждет сюрприз.

«Вначале мне показалось, что на ценнике просто лишние цифры, — рассказал в беседе с DEITA.RU житель Владивостока Андрей, — даже переспросил продавца. Оказалось, все верно: килограмм конфет стоил 2316 рулей! Это почти 11 килограммов горбуши… А мы все возмущались, что рыба у нас дорогая», — отметил собеседник.

Действительно, стоимость рыбы в Приморье, рыбацком крае, уже давно вызывает нарекания жителей. И приморцы справедливо считают, что цена не только горбуши, нерки, кеты, но и камбалы, наваги, корюшки необоснованно завышена.

Но выяснилось, что и «сладкая жизнь» в Приморье стала заметно дороже.

Только за минувший год средняя стоимость конфет местного производства выросла от 10 до 30 рублей за килограмм (в зависимости от ассортимента). Причем наибольший рост цен наблюдается на те конфеты, которые раньше продавались по более демократическим ценам. За 2017 год больше всего в Приморье подорожала карамель от 25 до 30 рублей за кило, печенье (типа «Крокет» от 30 до 40 рублей). Сейчас самое дешёвое весовое печенье стоит от 160 рублей за кило, карамель от 195 рублей.

Что касается шоколадных конфет, то здесь практически все цены указаны в «двухзначном» варианте — 53 или 62 рубля, 70 рублей 50 копеек. Только это цена за 100 граммов конфет. Конечно, психологически это не вызывает такого шока, как ценник — 530, 620 или 705 рублей за килограмм, только суть от этого особо не меняется.

Что касается шоколада, то местный подорожал заметно меньше, чем привозной. Например, стоимость московского шоколада за 2017 год увеличилась, в среднем, от 10 рублей за 100 граммовую плитку. Больше всего подорожал горький шоколад известной московской марки — на 18 рублей; с добавлением «изюма и миндаля» — от 15 до 17 рублей (в зависимости от точки продажи). Видимо, это связано и с общим подорожанием изюма и орехов — так полагают жители.

Можно отметить еще одну особенность — в 2017 году самые дорогие конфеты в приморской столице были привозные из Санкт-Петербурга, по цене от 1500 рублей. Как рассказывали продавцы, это были сладости ручной работы. Новый год ознаменовался новыми ценами — нынче и Владивостоку есть чем гордиться! Самые высокие цены на «сладкую» продукцию теперь также местного производства. То есть общая тенденция ценовой политики привозных продуктов питания и местного производства продолжает сохраняться и на конфетном рынке. DEITA.RU удалось отыскать самые дорогие конфеты. Как выяснилось, это тоже ручная работа — «грильяж с кедровым орехом», стоимостью 2316 рублей за килограмм. При этом у многих горожан возникает вполне резонный вопрос: или так дороги кедровые орехи или столь дорогой у нас шоколад.

«Я не смогла удержаться, купила одну конфетку, попробовать, — рассказала жительница Владивостока Ирина, — просто стало интересно, какие они на вкус… За такую-то цену. Одна конфетка “вытянула” почти на 45 рублей. Много это или мало? Посчитала, пять конфет — одна средняя рыбина горбуши. Если прибавить еще пару конфет, то получится уже одна штука кеты. Да конфеты, вкусные, полностью заполненные кедровыми орешками, чувствуется вкус меда. Как и говорили продавцы, кедровый орех смешанный с медом, в шоколадной глазури. При этом стоимость кедрового ореха очищенного — 1 000 рублей, меда и 200 граммов хватит (может и того меньше), шоколад (если брать среднюю стоимость) — четыре плитки, думаю, достаточно будет. Итого стоимость ингредиентов для производства килограмма подобных конфет мне обойдётся почти в два раза дешевле — в 1300 рублей. Может, пропорции будут не те, но подобные цены вдохновляют меня на кулинарное творчество», — отметила собеседница.

А цены в районе 1000 рублей уже горожан не шокируют — к ним привыкли. Так, конфеты из сухофруктов в шоколадной глазури — стоят 1044 рубля, «Слива в шоколаде» чуть дороже — 1052 рубля за кило.

Выяснилась еще одна особенность во время проведения «сладкого» мониторинга, цены за кило конфет с тремя нолями уже не выглядят столь шокирующими.

Многие горожане к этому уже привыкли. И, самый главный момент, во Владивостоке появилось новое «мерило» — все цены горожане сравнивают со стоимостью красной рыбы.

DEITA.RU продолжает держать на контроле цены в приморской столице.