Мэр Владивостока: книгу жизни открыл весной самурай
«Небесная канцелярия» и обитатели Facebook первыми поздравили Виталия Веркеенко с 45-летием.
«Небесная канцелярия» и обитатели Facebook первыми поздравили Виталия Веркеенко с 45-летием.
Сегодня, 1 марта, своё 45-летие отмечает глава Владивостока Виталий Веркеенко. Большой поклонник японской культуры, утром первого дня весны он опубликовал пост в жанре хайку. В ответ жители города засыпали мэра поздравлениями, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Мэр Владивостока отмечает день рождения во время очередного «удара стихии». Впрочем, рабочий день главы города начался в позитивных тонах. Виталий Веркеенко опубликовал пост на своей страничке в Facebook следующего содержания:
«Книгу жизни весной открыл самурай/ Тонкой линии начало большого пути/ Чести не уронив, по нему предстоит пройти/ Только ВПЕРЁД!».
Виталий Веркеенко — уроженец Германской Демократической Республики. Он родился 1 марта 1973 года в городе Дрезден в семье военнослужащего.
РИА «Восток-Медиа» присоединяется к поздравлениям.
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