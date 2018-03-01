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03:45 (мск), источник: Восток Медиа

Мэр Владивостока: книгу жизни открыл весной самурай

«Небесная канцелярия» и обитатели Facebook первыми поздравили Виталия Веркеенко с 45-летием.

Источник: Восток Медиа

Сегодня, 1 марта, своё 45-летие отмечает глава Владивостока Виталий Веркеенко. Большой поклонник японской культуры, утром первого дня весны он опубликовал пост в жанре хайку. В ответ жители города засыпали мэра поздравлениями, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Мэр Владивостока отмечает день рождения во время очередного «удара стихии». Впрочем, рабочий день главы города начался в позитивных тонах. Виталий Веркеенко опубликовал пост на своей страничке в Facebook следующего содержания:

«Книгу жизни весной открыл самурай/ Тонкой линии начало большого пути/ Чести не уронив, по нему предстоит пройти/ Только ВПЕРЁД!».

В ответ на этот пост мэр за один час получил порядка 150 поздравлений с 45-летием.

Виталий Веркеенко — уроженец Германской Демократической Республики. Он родился 1 марта 1973 года в городе Дрезден в семье военнослужащего.

РИА «Восток-Медиа» присоединяется к поздравлениям.

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