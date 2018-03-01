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03:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Жители Хабаровска смогут задать священникам вопросы о вере

Просветительский лекторий «Православие: FAQ» пройдет в Хабаровске. Занятия организует православное молодежное движение «Курс — Восток». Хабаровчане смогут задать священникам Хабаровской епархии и городской семинарии вопросы о вере и церкви.

Первая встреча состоится сегодня, 1 марта, в 19:00 в кафе «Две рыбы», расположенном по адресу: улица Тургенева, 24/1. Лектором станет митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир.

Беседы продлятся до 29 марта, с их расписанием можно ознакомиться на сайте епархии. Вход свободный.

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