Жители Хабаровска смогут задать священникам вопросы о вере
Просветительский лекторий «Православие: FAQ» пройдет в Хабаровске. Занятия организует православное молодежное движение «Курс — Восток». Хабаровчане смогут задать священникам Хабаровской епархии и городской семинарии вопросы о вере и церкви.
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