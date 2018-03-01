Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь объявила о временном уходе из кино
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
Московским 8-классникам разрешили поступать в предуниверсарии
Что можно купить в Барселоне по цене московской «двушки»
Маликов, Пресняков и Арзамасова на премии «Леди Mail.Ru» (фото)
Овца думает, что она собака. Теперь ее учат быть овцойШестимесячная овца Марли ест из миски и не любит траву. Она в точности копирует поведение собаки
«Русские нам отомстят»: США отказываются от финансовых санкций
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
По всему фронту идут жестокие бои, ВСУ наступают - Иванов
Глава Якутии о слухе о дебоше на борту «Аэрофлота»
Маликов, Пресняков и Арзамасова на премии «Леди Mail.Ru» (фото)
Олег Газманов с сыном извалялись полуобнаженными в снегу
Семнадцать добровольцев завели опасных червей внутри себя
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
10Во Флориде в школе произошла стрельба
22Российским спортсменам-призерам Олимпиады вручили госнаграды
03:52 (мск), источник: Вести Приморье

Владивостокцы нашли новый способ заработка

После ввода в обращение купюр номиналом 200 и 2000 рублей, на которых изображены Севастополь и Владивосток, одна из интернет-барахолок провела исследование объявлений с продажей новых денежных знаков.

После ввода в обращение купюр номиналом 200 и 2000 рублей, на которых изображены Севастополь и Владивосток, одна из интернет-барахолок провела исследование объявлений с продажей новых денежных знаков.

Как отмечают представители ресурса, объявления о продаже купюр появились практически сразу после ввода в оборот и появляются до сих пор. Сейчас покупателя находит только каждый четвертый лот. Видимо, владивостокцы все же не готовы переплачивать за новые банкноты, которые и так вскоре должны стать привычными для страны.

Чаще всего владивостокцы пытаются заработать на купюрах номиналом 200 рублей — объявлений об их продаже за все время на ресурсе было в два раза больше, чем 2000-рублевых купюр. Активней всего в городе новые банкноты выставляли на продажу в феврале. А покупали — в январе.

Наценка на 2000-рублевые купюры во Владивостоке в среднем сейчас составляет 25% — их продают за 2500 руб. 200-рублевые банкноты перепродают в два раза выше их номинальной стоимости — за 400 рублей. Для сравнения в январе за них просили еще больше — в среднем до 650 рублей за купюру (наценка 225%). Но даже такая стоимость в масштабах страны не выглядит слишком высокой. Например, в Красноярске стоимость 200-рублевой купюры достигала тысячи рублей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Фигуристка едва не потеряла платье во время выступлений на Олимпиаде. Фото
Пластический хирург изуродовал известную модель. Видео
Путин представит послание парламенту в новом формате
Чем болел Ленин и почему это скрывают даже сейчас
16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Лавров обвинил США в подготовке Европы к ядерному удару по РФ
Кому на Руси жить плохо: российские актеры критикуют страну
Жириновский назвал Собчак «базарной девкой» во время дебатов
Спорт
Забронзовелый памятник Пхенчхану. Почему Знарку лучше уйти Так будет лучше для всех
Авто
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото) Автомобили предназначены для российских медалистов Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане
Hi-Tech
Застывшие пузыри во льду Байкала снимают с коптеров иркутские и московские ученые Ученые отправились на Байкал — на охоту за белыми пузырями
Кино
18-летняя дочь поддержала Риз Уизерспун на премьере фильма По красной дорожке прошли крупнейшие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Названы сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»
В Москве появился первый собственник жилья по реновации
Леди
Отечественные звезды, которые шокировали своей внешностью в этом году Фанаты этих звезд не поняли, что произошло с их любимицами в этом году: то ли это результат пластической операции, то ли неудачный поход в салон красоты.
Дети
«Высший пилотаж»: ролик с учительницей вокала восхитил соцсети Запись собрала тысячи восторженных комментариев.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь