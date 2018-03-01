Владивостокцы нашли новый способ заработка

После ввода в обращение купюр номиналом 200 и 2000 рублей, на которых изображены Севастополь и Владивосток, одна из интернет-барахолок провела исследование объявлений с продажей новых денежных знаков.

Как отмечают представители ресурса, объявления о продаже купюр появились практически сразу после ввода в оборот и появляются до сих пор. Сейчас покупателя находит только каждый четвертый лот. Видимо, владивостокцы все же не готовы переплачивать за новые банкноты, которые и так вскоре должны стать привычными для страны.

Чаще всего владивостокцы пытаются заработать на купюрах номиналом 200 рублей — объявлений об их продаже за все время на ресурсе было в два раза больше, чем 2000-рублевых купюр. Активней всего в городе новые банкноты выставляли на продажу в феврале. А покупали — в январе.