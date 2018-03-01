Хабаровские дорожники пообещали убирать снег круглосуточно

Снегопадом отметился первый день марта в Хабаровске. Предприятия благоустройства уже взялись за уборку улиц. Как рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Александр Васильев, расчистку трасс дальневосточной столицы в составе механизированных колонн ведут МАЗы с отвалами и щетками, грейдеры, фронтальные погрузчики, песко- и реагенторазбрасыватели — всего 74 единицы техники и 57 дорожных рабочих, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.