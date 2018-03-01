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04:18 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровские дорожники пообещали убирать снег круглосуточно

На улицы уже вышли 74 единицы спецтехники.

Источник: Агентство «Москва»

Снегопадом отметился первый день марта в Хабаровске. Предприятия благоустройства уже взялись за уборку улиц. Как рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Александр Васильев, расчистку трасс дальневосточной столицы в составе механизированных колонн ведут МАЗы с отвалами и щетками, грейдеры, фронтальные погрузчики, песко- и реагенторазбрасыватели — всего 74 единицы техники и 57 дорожных рабочих, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

«Традиционно в ходе очистки в приоритете трассы, по которым пролегают маршруты городского пассажирского транспорта, пешеходные переходы и остановки, опасные спуски и крутые подъемы. Также делаем упор на посыпку улиц противогололедными средствами. Пока справляемся своими силами — сторонние технические и людские ресурсы к снегоуборке не привлекаем. Работу будем продолжать в круглосуточном режиме», — сказал Александр Васильев.

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