Директора школы № 24 оштрафовали за отсутствие туалетной бумаги
В Калининграде Роспотребнадзор оштрафовал на 3000 рублей директора школы № 24 за нарушение
В Калининграде Роспотребнадзор оштрафовал на 3000 рублей директора школы № 24 за нарушение
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что территории
Директор образовательного учреждения была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ. Постановление о штрафе в законную силу пока не вступило.
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