Директора школы № 24 оштрафовали за отсутствие туалетной бумаги

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что территории спортивно-игровых площадок имеют неровности и выбоины; в помещениях для хранения уборочного инвентаря не созданы условия для его промывки по окончании уборки, в туалетах первого этажа отсутствовали туалетная бумага и полотенца.