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16:30 (мск), источник: Новый Калининград

Директора школы № 24 оштрафовали за отсутствие туалетной бумаги

В Калининграде Роспотребнадзор оштрафовал на 3000 рублей директора школы № 24 за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Об этом в четверг, 1 марта, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Источник: Новый Калининград

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что территории спортивно-игровых площадок имеют неровности и выбоины; в помещениях для хранения уборочного инвентаря не созданы условия для его промывки по окончании уборки, в туалетах первого этажа отсутствовали туалетная бумага и полотенца.

Директор образовательного учреждения была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ. Постановление о штрафе в законную силу пока не вступило.

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