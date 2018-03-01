Проект трамплина в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу

Проект трамплина в Нижнем Новгороде получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом «Комсомольской правде» — Нижний Новгород сообщили в региональном министерстве спорта.

— 15 февраля 2018 года получены положительные заключения по проектной и сметной документации на строительство трамплина К-60 в Нижнем Новгороде, — заявили в минспорта.

Стоимость строительства объекта оценивается в 295,1 млн рублей. В состав трамплинного комплекса, согласно проекту, входят сам трамплин, здание АБК, тренерская трибуна, судейская трибуна, два помещения охраны, сети и сооружения инженерно-технического обеспечения. При этом будет выполнена необходимая инженерная защита склона, благоустройство и озеленение.