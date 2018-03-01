Проект трамплина в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу
Стоимость строительства оценивается почти в 300 млн рублей.
Стоимость строительства оценивается почти в 300 млн рублей.
Проект трамплина в Нижнем Новгороде получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом «Комсомольской правде» — Нижний Новгород сообщили в региональном министерстве спорта.
— 15 февраля 2018 года получены положительные заключения по проектной и сметной документации на строительство трамплина К-60 в Нижнем Новгороде, — заявили в минспорта.
Стоимость строительства объекта оценивается в 295,1 млн рублей. В состав трамплинного комплекса, согласно проекту, входят сам трамплин, здание АБК, тренерская трибуна, судейская трибуна, два помещения охраны, сети и сооружения
— В настоящий момент Правительством Нижегородской области прорабатывается вопрос об источниках финансирования строительства указанного объекта в 2018—2019 годах, — подчеркнули в министерстве спорта.
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