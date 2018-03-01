Чемпионат Сибири по греко-римской борьбе стартовал в Иркутске
Для спортсменов положить соперника «на лопатки» — это и есть смысл. Чемпионат Сибири по
Для спортсменов положить соперника «на лопатки» — это и есть смысл. Чемпионат Сибири по
Чётко отработанный бросок приблизил новосибирца Шамиля Ожаева к выходу в финал чемпионата Сибири по
— Вообще поэтапно. Я сначала прошел чемпионат области, сейчас федеральный округ. Чтобы не застаиваться, надо «пробарываться», — говорит мастер спорта по
Борются на коврах представители 10-ти регионов. В общей сложности больше 130 человек. Победа и призовые места для них станут гарантией участия в первенстве России. От Прибайкалья на ковер выйдут спортсмены из Иркутска, Ангарска, Усолья. На этом турнире участники знакомятся с новшеством в правилах борьбы. Шамиль Ожаев.
— Новшество — борьба в партере в несколько иной форме. Лежа более низкое положение спортсменов, в случае если они ведут пассивную борьбу и в течение 2-х минут первого периода они не показали никаких результатов, — говорит руководитель федерации спортивной борьбы Иркутской области Борис Самарский.
Уже показывает достойные результаты иркутянин Гусейн Гусейнов. Сегодня он провел четыре схватки и во всех одержал досрочные победы. Признаётся, помогает упорная подготовка. Больше месяца он тренировался по 10 раз в неделю.
— Очень важный турнир для меня. Надо на Россию отобраться, чтобы в сборную попасть. Сейчас, дай Бог, в финал выйду и там тоже покажу свой характер. И к России буду готовиться очень сильно, — говорит чемпион Европы по
Но прежде нужно победить в финале. Он уже завтра. За золото поборется и Семён Бобылёв из Усолья. Сам турнир продлится до третьего марта.
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