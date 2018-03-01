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16:50 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградские власти объяснили, как сохранить тепло в доме во время морозов

В связи наступившими в регионе морозами калининградские власти дали горожанам рекомендации, как сохранить в доме тепло и снизить его потребление. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Источник: Клопс.ru

«Среднемесячная температура наружного воздуха в январе была на три градуса ниже, чем в декабре. Объём потребления тепловой энергии увеличился, а значит, стали больше показания общедомовых приборов учёта тепла», — отметили в мэрии.

Жильцы будут платить больше, если фасад не утеплён как следует, открыты окна в подъезде, нет автоматических регуляторов температуры. Снижению потребления тепла способствуют наличие в доме тамбуров, уплотнение швов и трещин в наружных стенах здания, изоляция систем отопления и так далее. Если в квартире жарко, рекомендуется не открывать окна на мороз, а уменьшить подачу тепла в помещение.

«Для этой цели служит регулировочная арматура — краны и термостаты, дроссели, распределители, автоматические регуляторы температуры. Следить за теплопотреблением дома обязана управляющая организация, — пояснили в мэрии. — От неё же собственники вправе требовать исполнение мероприятий по энергосбережению». В случае бездействия УК собственники могут подать заявку на проведение проверки, связавшись с инспекторами по телефону 667−228 либо отправив письмо на электронную почту info@kts39.ru с пометкой «для Тепловой инспекции».

В жилых помещениях температура должна быть не ниже +18 (в угловых комнатах — +20 °C). Ночью показатель может снижаться не больше чем на три градуса, днём снижение недопустимо.

Ранее в региональном правительстве объяснили, почему подорожают коммунальные услуги.

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