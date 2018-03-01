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16:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Боброве открылся центр гражданской обороны

Курсы по обучению безопасности будут проходить в школе № 3.

Источник: РИА "Воронеж"

Центр гражданской обороны открылся на базе Бобровской школы № 3 в четверг, 1 марта. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил руководитель отдела ГО и ЧС администрации Бобровского района Алексей Артемьев.

Центр разместили в кабинете ОБЖ. Администрация района выделила на его ремонт 193 тыс. рублей. Информационные стенды, противогазы и другое оснащение (образцы аптечек, методички) выдали в Воронеже.

— Открытие центра — значимое для нас событие. До этого курсы по обучению руководителей предприятий и организаций проходили в Воронеже или преподаватели приезжали к нам. Теперь подготовка будет проходить на базе школы, — рассказал Алексей Артемьев.

После открытия центра десять учеников восьмых-девятых классов посвятили в юнармейцы.

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