В Боброве открылся центр гражданской обороны

Источник: РИА "Воронеж"

Центр гражданской обороны открылся на базе Бобровской школы № 3 в четверг, 1 марта. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил руководитель отдела ГО и ЧС администрации Бобровского района Алексей Артемьев.

Центр разместили в кабинете ОБЖ. Администрация района выделила на его ремонт 193 тыс. рублей. Информационные стенды, противогазы и другое оснащение (образцы аптечек, методички) выдали в Воронеже.

— Открытие центра — значимое для нас событие. До этого курсы по обучению руководителей предприятий и организаций проходили в Воронеже или преподаватели приезжали к нам. Теперь подготовка будет проходить на базе школы, — рассказал Алексей Артемьев.