В Боброве открылся центр гражданской обороны
Курсы по обучению безопасности будут проходить в школе № 3.
Курсы по обучению безопасности будут проходить в школе № 3.
Центр гражданской обороны открылся на базе Бобровской школы № 3 в четверг, 1 марта. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил руководитель отдела ГО и ЧС администрации Бобровского района Алексей Артемьев.
Центр разместили в кабинете ОБЖ. Администрация района выделила на его ремонт 193 тыс. рублей. Информационные стенды, противогазы и другое оснащение (образцы аптечек, методички) выдали в Воронеже.
— Открытие центра — значимое для нас событие. До этого курсы по обучению руководителей предприятий и организаций проходили в Воронеже или преподаватели приезжали к нам. Теперь подготовка будет проходить на базе школы, — рассказал Алексей Артемьев.
После открытия центра десять учеников
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