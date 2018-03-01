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16:37 (мск), источник: Комсомольская правда

На месте рынка на Барбошиной поляне появится торговый центр

Рынок между проспектом Кирова и улицей Ново-Садовой в Промышленном районе Самары скоро исчезнет.

Источник: Reuters

На его месте хотят построить большой торговый центр. Планируют, что ТЦ займет 3 гектара. Кроме того, планируют построить многоуровневую подземную парковку на 600 мест.

Проект планировки территории подготовило ООО «Фараон» и представило компании, которая владеет рынком на Барбошиной поляне.

Самарцы смогут посмотреть на проект нового торгового центра в администрации Промышленного района. Там же можно будет оставить свой отзыв о ТЦ.

Публичные слушания, на которых обсудят проект торгового центра на Барбошиной поляне, пройдут 9 апреля.

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