На месте рынка на Барбошиной поляне появится торговый центр

Источник: Reuters

На его месте хотят построить большой торговый центр. Планируют, что ТЦ займет 3 гектара. Кроме того, планируют построить многоуровневую подземную парковку на 600 мест.

Проект планировки территории подготовило ООО «Фараон» и представило компании, которая владеет рынком на Барбошиной поляне.

Самарцы смогут посмотреть на проект нового торгового центра в администрации Промышленного района. Там же можно будет оставить свой отзыв о ТЦ.