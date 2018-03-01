На месте рынка на Барбошиной поляне появится торговый центр
Рынок между проспектом Кирова и улицей
Рынок между проспектом Кирова и улицей
На его месте хотят построить большой торговый центр. Планируют, что ТЦ займет 3 гектара. Кроме того, планируют построить многоуровневую подземную парковку на 600 мест.
Проект планировки территории подготовило ООО «Фараон» и представило компании, которая владеет рынком на Барбошиной поляне.
Самарцы смогут посмотреть на проект нового торгового центра в администрации Промышленного района. Там же можно будет оставить свой отзыв о ТЦ.
Публичные слушания, на которых обсудят проект торгового центра на Барбошиной поляне, пройдут 9 апреля.
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