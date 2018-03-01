В Казани будет без осадков и -11 градусов
2 марта в Казани ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
2 марта в Казани ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
Ветер
Минимальная температура воздуха ночью 19−21 градусов мороза, при прояснениях до -26 градусов.
Максимальная температура воздуха днем 9−11 градусов мороза.
На дорогах гололедица.
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