Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Европа приняла окончательное решение по «Северному потоку – 2»
Психолог назвал симптомы профессионального выгорания
Правнука Никиты Михалкова назвали греческим именем
"Круг сужается": новости по делу Крушельницкого
Маликов, Пресняков и Арзамасова на премии «Леди Mail.Ru» (фото)
Вернулись с победой! Россия встречает героев Олимпиады Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, вернулись в Москву
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
Васильева предсказала 1000 жертв на Крымском мосту
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Данилко раскрыл, чего стоила украинским артистам потеря России
СМИ: Стриженовы довели фанатов до слез танцем
«В глазах не видно счастья»: поклонники переживают за Домогарова
Платье-гриб: дизайнер придумывает необычные наряды
Раскрыто предназначение «волшебных» грибов
Названы простые способы улучшить память
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
9В Луизиане отметили Марди Гра
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
16:45 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Когда придет весна: донские синоптики рассказали о погоде в марте

Холодная и переменчивая погода продержится на Дону до следующей недели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 76% 756 мм рт. ст. 2 м/с

Как рассказали в Ростовском гидрометцентре, весь март ожидается температура ниже нормы. По прогнозам синоптиков, морозы ослабеют только к середине марта. Потепления же стоит ждать лишь в третьей декаде месяца.

«Наиболее холодный период — это начало месяца, когда температура воздуха будет понижаться в северных районах до минус 16−17 градусов. По югу будут также отрицательные температуры минус 5−10. Начало месяца будет характеризоваться еще и резкими колебаниями температуры воздуха», — рассказала и.о. начальника Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Фигуристка едва не потеряла платье во время выступлений на Олимпиаде. Фото
Пластический хирург изуродовал известную модель. Видео
«Нас никто не слушал»
Пользователи соцсетей рассказали, как вычисляли измену
Миллионы россиян не ходят на работу и могут остаться без пенсий
Лукашенко ответил на запрет поставок белорусского молока в РФ
Истребители пятого поколения Су-57 прошли испытания в Сирии
«Мэрам крупных городов подан сигнал» — эксперт о послании Путина
Актриса Галь Гадот крутит хулахуп. Это очень смешно!
Спорт
Кто вручал машины? И почему немецкие? Возвращаясь к церемонии Вручение подарков российским олимпийцам вызвало немало вопросов
Авто
На церемонии награждения олимпийцев перепутали ключи от BMW Напомним, что для награждения медалистов Игр в Пхенчхане завод «Автотор» выпустил 140 белых кроссоверов моделей X6,X5 и X4
Hi-Tech
Найден новый подслушивающий вирус для Android Специалисты обнаружили зловредное программное обеспечение. Чем оно опасно?
Кино
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма Показ нового российского экшна «За гранью реальности» посетили многие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Названы сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»
В Москве появился первый собственник жилья по реновации
Леди
Дроны, драконы и другие детали на букву «Д» с Недели моды К новому сезону дизайнеры еще плотнее подсели на соцсети и показы сделали как доктор прописал: ради лайков и «себяшек» со звездными гостями
Дети
Беременная ведущая "Первого канала" занимается спортом По словам Ольги Ушаковой, она не сидит на диетах, а продолжает активно заниматься спортом.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь