Когда придет весна: донские синоптики рассказали о погоде в марте
Холодная и переменчивая погода продержится на Дону до следующей недели.
Холодная и переменчивая погода продержится на Дону до следующей недели.
Как рассказали в Ростовском гидрометцентре, весь март ожидается температура ниже нормы. По прогнозам синоптиков, морозы ослабеют только к середине марта. Потепления же стоит ждать лишь в третьей декаде месяца.
«Наиболее холодный период — это начало месяца, когда температура воздуха будет понижаться в северных районах до минус 16−17 градусов. По югу будут также отрицательные температуры минус 5−10. Начало месяца будет характеризоваться еще и резкими колебаниями температуры воздуха», — рассказала и.о. начальника Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.
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