Когда придет весна: донские синоптики рассказали о погоде в марте

Как рассказали в Ростовском гидрометцентре, весь март ожидается температура ниже нормы. По прогнозам синоптиков, морозы ослабеют только к середине марта. Потепления же стоит ждать лишь в третьей декаде месяца.

«Наиболее холодный период — это начало месяца, когда температура воздуха будет понижаться в северных районах до минус 16−17 градусов. По югу будут также отрицательные температуры минус 5−10. Начало месяца будет характеризоваться еще и резкими колебаниями температуры воздуха», — рассказала и.о. начальника Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.