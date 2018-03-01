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17:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на Западном построят новую школу на 1400 мест

В мэрии Ростова-на-Дону обсудили строительство школы, которую планируют построить в Западном жилом массиве.

Источник: Комсомольская правда

Известно, что она рассчитана на 1400 мест и будет располагаться в районе рынка «Привоз» в границах: улиц Благодатная — Мильчакова — Зорге. К слову, о появлении в этом районе образовательного учреждения местные жители мечтали уже несколько десятков лет.

В мэрии отметили, что это будет школа нового поколения. В ней будут предусмотрены спортивные и тренажерные залы, зал хореографии, библиотека с читальными залами, информационным центром и книгохранилищем, универсальная студия для проведения массовых мероприятий и актовый зал.

Кроме того, предусмотрен кабинет стоматолога, педиатра, процедурная, прививочный кабинет, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. А еще три площадки для игровых видов спорта: баскетбола, волейбола и большого тенниса, плюс — беговые и круговые дорожки, ямы для прыжков и площадки для занятия спортом и сдачи нормативов по физкультуре.

Обещают, что новая школа распахнет свои двери уже в 2021 году.

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