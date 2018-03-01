В Ростове-на-Дону на Западном построят новую школу на 1400 мест
В мэрии
В мэрии
Известно, что она рассчитана на 1400 мест и будет располагаться в районе рынка «Привоз» в границах: улиц Благодатная — Мильчакова — Зорге. К слову, о появлении в этом районе образовательного учреждения местные жители мечтали уже несколько десятков лет.
В мэрии отметили, что это будет школа нового поколения. В ней будут предусмотрены спортивные и тренажерные залы, зал хореографии, библиотека с читальными залами, информационным центром и книгохранилищем, универсальная студия для проведения массовых мероприятий и актовый зал.
Кроме того, предусмотрен кабинет стоматолога, педиатра, процедурная, прививочный кабинет, кабинеты
Обещают, что новая школа распахнет свои двери уже в 2021 году.
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