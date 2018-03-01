Со 2 марта в Петербурге ограничат движение по ряду улиц

Источник: Аргументы и факты

В пятницу, 2 марта, в Петербурге вводятся новые ограничения движения, сообщает пресс-служба ГАТИ.

До 11 марта движение транспорта будет ограничено на участке Яхтенной улицы от улицы Савушкина до Приморского шоссе. Со 2 по 31 марта водители не смогут проехать по Минскому переулку от улицы Декабристов в сторону улицы Союза Печатников. Также до конца марта ограничат движение по улице Декабристов от Лермонтовского проспекта до Минского переулка.

До 30 апреля будет закрыт участок Офицерского переулка от улицы Красного Курсанта до Съезжинского переулка.

С 5 по 19 марта ограничат движение по Суздальскому проспекту от проспекта Художников до Энгельса, а с 5 марта по 15 октября будет закрыт проезд по Эмануиловской улице на участке от Ярославского проспекта до проспекта Энгельса.

Наконец, с 7 по 15 марта ограничение движения будет действовать на перекрестке Аптекарского проспекта и набережной реки Карповки.