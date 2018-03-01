Горожанам предложили выбрать тематику конкурса «Лучший торт Воронежа — 2018»

Пока больше всего голосов набрала тема «Достопримечательности Воронежа». Свой выбор можно сделать в официальной группе администрации в соцсети до 12 марта. Конкурс «Лучший торт Воронежа» проходит в Воронеже второй год. В 2017 году воронежские кондитеры боролись в кулинарном поединке за лучший рецепт и уникальный стиль оформления торта, который стал гастрономическим символом Воронежа-2017. Лучшим тортом эксперты признали десерт с шоколадными фигурами Петра I.