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16:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Горожанам предложили выбрать тематику конкурса «Лучший торт Воронежа — 2018»

Проголосовать можно будет до 12 марта.

Источник: РИА "Воронеж"

Мэрия попросила горожан принять участие в выборе тематики конкурса «Лучший торт Воронежа — 2018». Информация о начале голосования появилась на сайте горадминистрации в четверг, 1 марта.

Горожанам предлагают выбрать несколько тем: «О спорт, ты — мир!», «Достопримечательности Воронежа», «Детская тематика» или предложить свой вариант.

Пока больше всего голосов набрала тема «Достопримечательности Воронежа». Свой выбор можно сделать в официальной группе администрации в соцсети до 12 марта. Конкурс «Лучший торт Воронежа» проходит в Воронеже второй год. В 2017 году воронежские кондитеры боролись в кулинарном поединке за лучший рецепт и уникальный стиль оформления торта, который стал гастрономическим символом Воронежа-2017. Лучшим тортом эксперты признали десерт с шоколадными фигурами Петра I.

Выбирает победителя экспертное жюри. Лучший торт города оценивается по четырем критериям: оригинальность рецепта, соответствие заявленного рецепта приготовленному, вкус, креативность оформления и соответствие тематике конкурса.

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