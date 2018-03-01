Горожанам предложили выбрать тематику конкурса «Лучший торт Воронежа — 2018»
Проголосовать можно будет до 12 марта.
Проголосовать можно будет до 12 марта.
Мэрия попросила горожан принять участие в выборе тематики конкурса «Лучший торт Воронежа — 2018». Информация о начале голосования появилась на сайте горадминистрации в четверг, 1 марта.
Горожанам предлагают выбрать несколько тем: «О спорт, ты — мир!», «Достопримечательности Воронежа», «Детская тематика» или предложить свой вариант.
Пока больше всего голосов набрала тема «Достопримечательности Воронежа». Свой выбор можно сделать в официальной группе администрации в соцсети до 12 марта. Конкурс «Лучший торт Воронежа» проходит в Воронеже второй год. В 2017 году воронежские кондитеры боролись в кулинарном поединке за лучший рецепт и уникальный стиль оформления торта, который стал гастрономическим символом Воронежа-2017. Лучшим тортом эксперты признали десерт с шоколадными фигурами Петра I.
Выбирает победителя экспертное жюри. Лучший торт города оценивается по четырем критериям: оригинальность рецепта, соответствие заявленного рецепта приготовленному, вкус, креативность оформления и соответствие тематике конкурса.
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