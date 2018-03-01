В Самаре из-под детского сада уберут старое кладбище
Археологам за работу предлагают 24,5 миллиона рублей.
Археологам за работу предлагают 24,5 миллиона рублей.
В Самаре ищут подрядчика, который проведет археологические работы на старом Покровском кладбище на пересечении улицы Братьев Коростелевых и переулка Гончарова. Там находится 2-этажное здание, в котором планировали открыть новый детский сад. Когда начали работы, нашли могилы, которые датировались XIX веком. В 2015 году все работы в детском саду приостановили.
Заказчик работ — мэрия Самары. Она предлагает археологам за 24,5 миллиона рублей исследовать местность, заменить грунт и изъять захоронения. Все находки передадут в музей Алабина.
У подрядчика будет 7 месяцев после подписания договора, чтобы сделать всю работу, говорится в сообщении на сайте госзакупок. После этого в здании откроют детский сад.
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