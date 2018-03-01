В Самаре из-под детского сада уберут старое кладбище

В Самаре ищут подрядчика, который проведет археологические работы на старом Покровском кладбище на пересечении улицы Братьев Коростелевых и переулка Гончарова. Там находится 2-этажное здание, в котором планировали открыть новый детский сад. Когда начали работы, нашли могилы, которые датировались XIX веком. В 2015 году все работы в детском саду приостановили.

Заказчик работ — мэрия Самары. Она предлагает археологам за 24,5 миллиона рублей исследовать местность, заменить грунт и изъять захоронения. Все находки передадут в музей Алабина.