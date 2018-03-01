Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Европа приняла окончательное решение по «Северному потоку – 2»
Раскрыто предназначение «волшебных» грибов
Необычный подарок бабушке своими руками за 5 минут
"Круг сужается": новости по делу Крушельницкого
Маликов, Пресняков и Арзамасова на премии «Леди Mail.Ru» (фото)
Провал дня. Грузчик разрушил палету пивных банокТо чувство, когда неделя не задалась с первого ее дня
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
Васильева предсказала 1000 жертв на Крымском мосту
На Красную площадь привезли 140 новых BMW (фото)
В США решили запретить «тихие» автомобили
Данилко раскрыл, чего стоила украинским артистам потеря России
СМИ: Стриженовы довели фанатов до слез танцем
«В глазах не видно счастья»: поклонники переживают за Домогарова
Платье-гриб: дизайнер придумывает необычные наряды
Холод продлевает жизнь через воздействие на кишечник
Молодая британка бодрствует всего по три часа в сутки
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
9В Луизиане отметили Марди Гра
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
16:37 (мск), источник: Чердак

Медики опровергли миф о высокой выживаемости толстяков

У полных людей болезни обычно диагностируют раньше, поэтому кажется, что они лучше справляются с недугами.

Сотрудники Северо-Западного университета (США) опровергли миф о том, что полные люди, заболев чем-то, живут с этой болезнью дольше. Напротив, сообщают ученые, люди с высоким индексом массы тела умирают в среднем в более раннем возрасте, чем не имеющие лишнего веса. При этом большую часть жизни они проводят больными. Посвященная этому научная статья опубликована в журнале JAMA Cardiology.

В большинстве исследований связи индекса массы тела (ИМТ, соотношения веса и роста) учитывается не общая продолжительность жизни человека, а время, прошедшее от постановки диагноза некого хронического заболевания до смерти пациента. Авторы новой работы, напротив, учли не только годы, которые человек провел с болезнью, но и возраст, в котором заболевание было диагностировано, и общую продолжительность жизни. Они изучили данные 190 672 людей (из них 140 835 женщин), посещавших больницы с 1964 по 2015 годы в возрасте 40−59 лет: их ИМТ, диагностированные заболевания, возраст, в котором эти заболевания обнаружили, общую продолжительность жизни и годы, проведенные с установленным недугом. Большинство пациентов приходили в больницы неоднократно раз в несколько лет.

Анализ данных показал, что и продолжительность жизни в целом, и годы, прожитые с момента постановки диагноза, зависят от ИМТ человека. Женщины с нормальным весом (ИМТ от 18,5 до 24,9) жили в среднем на 1,4 года дольше, чем имеющие лишний вес (ИМТ от 25 до 29,9) на 3,4 года дольше, чем женщины с ожирением (ИМТ от 30 и до 39,9) и на 6 лет дольше пациенток с патологическим ожирением (ИМТ выше 40).

Вероятность сердечно-сосудистых заболеваний росла с увеличением массы тела, и риск погибнуть от остановки сердца был наиболее высок у людей с ИМТ больше 40 — в 2,5 раза выше, чем у пациентов с нормальным весом. От диагностики того или иного заболевания до смерти у полных пациентов действительно проходило много лет, однако и диагнозы им ставили в более раннем возрасте. То есть доля здоровой жизни от всей ее продолжительности с набором веса снижается.

Результаты исследования показывают несостоятельность убеждения, будто люди с лишним весом лучше переносят сердечно-сосудистые заболевания, в том числе инфаркты и инсульты. Это еще раз подтверждает, что поддерживать массу тела в норме полезно для здоровья. Интересно, что среди американцев среднего возраста в 1945—1955 годах только половина имела лишний вес, в то время как сейчас доля полных 35-летних в США достигает 70 процентов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В России до XX века выделяли "полумужичек", которые даже "женились"
Все по науке: заниматься любовью лучше правильно
«Нас никто не слушал»
Пользователи соцсетей рассказали, как вычисляли измену
Миллионы россиян не ходят на работу и могут остаться без пенсий
Лукашенко ответил на запрет поставок белорусского молока в РФ
Истребители пятого поколения Су-57 прошли испытания в Сирии
«Мэрам крупных городов подан сигнал» — эксперт о послании Путина
Актриса Галь Гадот крутит хулахуп. Это очень смешно!
Спорт
Кто вручал машины? И почему немецкие? Возвращаясь к церемонии Вручение подарков российским олимпийцам вызвало немало вопросов
Авто
На церемонии награждения олимпийцев перепутали ключи от BMW Напомним, что для награждения медалистов Игр в Пхенчхане завод «Автотор» выпустил 140 белых кроссоверов моделей X6,X5 и X4
Hi-Tech
Найден новый подслушивающий вирус для Android Специалисты обнаружили зловредное программное обеспечение. Чем оно опасно?
Кино
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма Показ нового российского экшна «За гранью реальности» посетили многие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Дроны, драконы и другие детали на букву «Д» с Недели моды К новому сезону дизайнеры еще плотнее подсели на соцсети и показы сделали как доктор прописал: ради лайков и «себяшек» со звездными гостями
Дети
Российские врачи спасли новорожденного весом в 420 граммов Младенец родился намного раньше положенного срока.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь