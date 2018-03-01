Медики опровергли миф о высокой выживаемости толстяков
У полных людей болезни обычно диагностируют раньше, поэтому кажется, что они лучше справляются с недугами.
У полных людей болезни обычно диагностируют раньше, поэтому кажется, что они лучше справляются с недугами.
Сотрудники
В большинстве исследований связи индекса массы тела (ИМТ, соотношения веса и роста) учитывается не общая продолжительность жизни человека, а время, прошедшее от постановки диагноза некого хронического заболевания до смерти пациента. Авторы новой работы, напротив, учли не только годы, которые человек провел с болезнью, но и возраст, в котором заболевание было диагностировано, и общую продолжительность жизни. Они изучили данные 190 672 людей (из них 140 835 женщин), посещавших больницы с 1964 по 2015 годы в возрасте 40−59 лет: их ИМТ, диагностированные заболевания, возраст, в котором эти заболевания обнаружили, общую продолжительность жизни и годы, проведенные с установленным недугом. Большинство пациентов приходили в больницы неоднократно раз в несколько лет.
Анализ данных показал, что и продолжительность жизни в целом, и годы, прожитые с момента постановки диагноза, зависят от ИМТ человека. Женщины с нормальным весом (ИМТ от 18,5 до 24,9) жили в среднем на 1,4 года дольше, чем имеющие лишний вес (ИМТ от 25 до 29,9) на 3,4 года дольше, чем женщины с ожирением (ИМТ от 30 и до 39,9) и на 6 лет дольше пациенток с патологическим ожирением (ИМТ выше 40).
Вероятность
Результаты исследования показывают несостоятельность убеждения, будто люди с лишним весом лучше переносят
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