Медики опровергли миф о высокой выживаемости толстяков

Сотрудники Северо-Западного университета (США) опровергли миф о том, что полные люди, заболев чем-то, живут с этой болезнью дольше. Напротив, сообщают ученые, люди с высоким индексом массы тела умирают в среднем в более раннем возрасте, чем не имеющие лишнего веса. При этом большую часть жизни они проводят больными. Посвященная этому научная статья опубликована в журнале JAMA Cardiology.

В большинстве исследований связи индекса массы тела (ИМТ, соотношения веса и роста) учитывается не общая продолжительность жизни человека, а время, прошедшее от постановки диагноза некого хронического заболевания до смерти пациента. Авторы новой работы, напротив, учли не только годы, которые человек провел с болезнью, но и возраст, в котором заболевание было диагностировано, и общую продолжительность жизни. Они изучили данные 190 672 людей (из них 140 835 женщин), посещавших больницы с 1964 по 2015 годы в возрасте 40−59 лет: их ИМТ, диагностированные заболевания, возраст, в котором эти заболевания обнаружили, общую продолжительность жизни и годы, проведенные с установленным недугом. Большинство пациентов приходили в больницы неоднократно раз в несколько лет.

Анализ данных показал, что и продолжительность жизни в целом, и годы, прожитые с момента постановки диагноза, зависят от ИМТ человека. Женщины с нормальным весом (ИМТ от 18,5 до 24,9) жили в среднем на 1,4 года дольше, чем имеющие лишний вес (ИМТ от 25 до 29,9) на 3,4 года дольше, чем женщины с ожирением (ИМТ от 30 и до 39,9) и на 6 лет дольше пациенток с патологическим ожирением (ИМТ выше 40).

Вероятность сердечно-сосудистых заболеваний росла с увеличением массы тела, и риск погибнуть от остановки сердца был наиболее высок у людей с ИМТ больше 40 — в 2,5 раза выше, чем у пациентов с нормальным весом. От диагностики того или иного заболевания до смерти у полных пациентов действительно проходило много лет, однако и диагнозы им ставили в более раннем возрасте. То есть доля здоровой жизни от всей ее продолжительности с набором веса снижается.