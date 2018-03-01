Нейросеть научили обманывать людей
Специалисты Google Brain, исследовательского проекта Google по работе с искусственным интеллектом, представили алгоритм, который может изменять изображения так, чтобы они могли обмануть человека.
Специалисты Google Brain, исследовательского проекта Google по работе с искусственным интеллектом, представили алгоритм, который может изменять изображения так, чтобы они могли обмануть человека.
До этого запутать удавалось нейросеть, заставить ошибиться человека сложнее. Подробности работы алгоритма можно найти на портале препринтов arXiv.org.
Ученые уже умеют изменять изображения так, чтобы нейросеть видела, например, гиббона на фотографии панды. Такие изменения могут быть почти незаметны для человека, и он
В новой работе исследователи описали алгоритм, способный запутать и человека. Для этого программа добавляет к изображению слой, учитывающий принцип работы глаза человека. Такие изображения обманули десять нейросетей, классифицирующих объекты. После этого их показали лядм. Участники эксперимента видели картинку в течение 60−70 мс, после чего должны были выбрать одну из групп, к которой может относиться изображенный предмет.
Чтобы проверить эффективность своей разработки, инженеры показывали испытуемым изображения без слоя, с ним и с отраженным по горизонтали слоем. Изображение с правильно расположенным слоем обманывало людей в среднем на 7−9% чаще, чем исходное изображение, с перевернутым — иногда немного повышало, а иногда снижало точность ответов испытуемых.
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