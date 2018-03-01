Нейросеть научили обманывать людей

До этого запутать удавалось нейросеть, заставить ошибиться человека сложнее. Подробности работы алгоритма можно найти на портале препринтов arXiv.org.

Ученые уже умеют изменять изображения так, чтобы нейросеть видела, например, гиббона на фотографии панды. Такие изменения могут быть почти незаметны для человека, и он по-прежнему будет видеть панду. Подобные искажения создаются под конкретный тип нейросети, и не работают «на людях».

В новой работе исследователи описали алгоритм, способный запутать и человека. Для этого программа добавляет к изображению слой, учитывающий принцип работы глаза человека. Такие изображения обманули десять нейросетей, классифицирующих объекты. После этого их показали лядм. Участники эксперимента видели картинку в течение 60−70 мс, после чего должны были выбрать одну из групп, к которой может относиться изображенный предмет.