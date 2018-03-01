Синоптики и МЧС сообщают об угрозе схода лавин в крымских горах
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости Крым. В горах полуострова существует угроза схода снежных лавин. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. Данную информацию подтверждают и в ГУ МЧС России по РК.
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