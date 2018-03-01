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17:08 (мск), источник: РИА Крым

Синоптики и МЧС сообщают об угрозе схода лавин в крымских горах

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости Крым. В горах полуострова существует угроза схода снежных лавин. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. Данную информацию подтверждают и в ГУ МЧС России по РК.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в горах лавиноопасно. Особенно на Ай-Петри. Поэтому не советую никому ехать в горы. В горах, кроме того, очень сильно похолодало — до 11 градусов мороза», — рассказала Татьяна Любецкая.

Опасность схода снежных лавин сохранится и в пятницу, 2 марта. В связи с этим МЧС по Республике Крым просит избегать в ближайшие пару дней походов в горы.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 1 марта на Крым обрушилась непогода: большую часть городов полуострова замело снегом. Коммунальщики переведены в усиленный режим работы.

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