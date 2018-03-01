Синоптики и МЧС сообщают об угрозе схода лавин в крымских горах

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в горах лавиноопасно. Особенно на Ай-Петри. Поэтому не советую никому ехать в горы. В горах, кроме того, очень сильно похолодало — до 11 градусов мороза», — рассказала Татьяна Любецкая.

Опасность схода снежных лавин сохранится и в пятницу, 2 марта. В связи с этим МЧС по Республике Крым просит избегать в ближайшие пару дней походов в горы.