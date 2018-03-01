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17:05 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Жалоба на сине-фиолетовый и желтый дым в Московском районе Нижнего Новгорода поступила в минэкологии региона

В тексте жалобы, размещенном 1 марта 2018 года на сайте диспетчерской службы министерства, говорится, что в массиве одноэтажных знаний в районе дома № 64 на ул. Березовской располагаются частные производства.

«Почти целый день очень сильный химический или жженый органический запах, из четырех труб идет цветной густой дым (из одной сине-фиолетовый, из другой ярко желтый)», — говорится в жалобе.

Заявитель сообщает, что жители расположенных рядом высотных домов «задыхаются от дыма и запаха».

Напомним, нижегородцы неоднократно жаловались на запах нефтепродуктов на ул. Коминтерна. Однако Росприроднадзор не установил превышений ПДК в воздухе.

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