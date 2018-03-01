Жалоба на сине-фиолетовый и желтый дым в Московском районе Нижнего Новгорода поступила в минэкологии региона
В тексте жалобы, размещенном 1 марта 2018 года на сайте диспетчерской службы министерства, говорится, что в массиве одноэтажных знаний в районе дома № 64 на ул. Березовской располагаются частные производства.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.