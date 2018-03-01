Метрополитен Петербурга запустил эстетический фотопроект

В Северной столице запущен фотопроект, посвященный подземке. Он называется «Эстетика петербургского метро» и реализуется в сети Instagram.

По информации пресс-службы городской подземки, в интернете будут появляться фотографии и видеозаписи, которые продемонстрируют особую атмосферу метрополитена. Новые кадры ролики будут публиковать ежедневно в течение марта.