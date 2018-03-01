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17:02 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Метрополитен Петербурга запустил эстетический фотопроект

Жителям Северной столицы продемонстрируют особую атмосферу подземки.

В Северной столице запущен фотопроект, посвященный подземке. Он называется «Эстетика петербургского метро» и реализуется в сети Instagram.

По информации пресс-службы городской подземки, в интернете будут появляться фотографии и видеозаписи, которые продемонстрируют особую атмосферу метрополитена. Новые кадры ролики будут публиковать ежедневно в течение марта.

Ранее в аккаунте петербургского метро появились фотографии танцующих на платформе балерин.

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