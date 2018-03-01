Метрополитен Петербурга запустил эстетический фотопроект
Жителям Северной столицы продемонстрируют особую атмосферу подземки.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Жителям Северной столицы продемонстрируют особую атмосферу подземки.
В Северной столице запущен фотопроект, посвященный подземке. Он называется «Эстетика петербургского метро» и реализуется в сети Instagram.
По информации
Ранее в аккаунте петербургского метро появились фотографии танцующих на платформе балерин.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.