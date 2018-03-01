Метеорологи рассказали, побил ли мартовский снегопад в Крыму новые рекорды

«Ни на какой рекорд выпавшие осадки претендовать не могут. На данный момент выпало 15 миллиметров снега. Это сильный снег, а очень сильный снег — это 20 миллиметров. В 1987 году в этот день в Крыму выпало 70 миллиметров снега. Вот это был рекорд», — рассказывает Татьяна Любецкая.