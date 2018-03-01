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17:01 (мск), источник: РИА Крым

Метеорологи рассказали, побил ли мартовский снегопад в Крыму новые рекорды

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости Крым. Снегопад, обрушившийся в ночь с 28 февраля на 1 марта на полуостров, рекордов не побил. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

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Источник: РИА "Новости"

«Ни на какой рекорд выпавшие осадки претендовать не могут. На данный момент выпало 15 миллиметров снега. Это сильный снег, а очень сильный снег — это 20 миллиметров. В 1987 году в этот день в Крыму выпало 70 миллиметров снега. Вот это был рекорд», — рассказывает Татьяна Любецкая.

Кроме того, синоптик пояснила, что количество осадков измеряется при помощи специального прибора — осадкомера.

«Когда снег на него падает, он тает и после этого замеряется уровень»
Татьяна Любецкая

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 1 марта на Крым обрушилась непогода: большую часть городов полуострова замело снегом. Коммунальщики переведены в усиленный режим работы.

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