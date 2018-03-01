Метеорологи рассказали, побил ли мартовский снегопад в Крыму новые рекорды
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости Крым. Снегопад, обрушившийся в ночь с 28 февраля на 1 марта на полуостров, рекордов не побил. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
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