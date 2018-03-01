Футболистка «Енисея» рассказала о рукоприкладстве воронежского тренера
Футболистка красноярского клуба «Енисей» подчеркнула, что «сейчас не позволила бы такого».
Футболистка красноярского клуба «Енисей» подчеркнула, что «сейчас не позволила бы такого».
Бывшая участница воронежского футбольного клуба «Энергия» Екатерина Завадкина рассказала о рукоприкладстве главного тренера клуба Ивана Саенко в интервью Sports.ru. Материал опубликовали на сайте в четверг, 1 марта.
Как отметила Екатерина Завадкина, «в Воронеже был достаточно грубый тренер».
— Он постоянно позволял себе орать — мол, мы ничего не можем. У него было грубое отношение к игрокам, но я не могу на него жаловаться, так как благодаря ему мой характер закалился. Бил ли он меня? Один раз было, но я сама виновата,
Футболистка красноярского клуба «Енисей» подчеркнула, что «сейчас не позволила бы такого».
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