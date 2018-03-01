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17:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Футболистка «Енисея» рассказала о рукоприкладстве воронежского тренера

Футболистка красноярского клуба «Енисей» подчеркнула, что «сейчас не позволила бы такого».

Бывшая участница воронежского футбольного клуба «Энергия» Екатерина Завадкина рассказала о рукоприкладстве главного тренера клуба Ивана Саенко в интервью Sports.ru. Материал опубликовали на сайте в четверг, 1 марта.

#жфкенисей #женскийфутбол #футбол #красноярск

Публикация от Katèna#10 (@ekaterina_zavadkina)

Как отметила Екатерина Завадкина, «в Воронеже был достаточно грубый тренер».

— Он постоянно позволял себе орать — мол, мы ничего не можем. У него было грубое отношение к игрокам, но я не могу на него жаловаться, так как благодаря ему мой характер закалился. Бил ли он меня? Один раз было, но я сама виновата, что-то не так сделала. Он стукнул меня палкой и сказал: «Если сейчас не будешь бегать, еще сильнее получишь». Я согласна, что это дикость. Со стороны тренера не должно быть такого. Сейчас я про это могу вспоминать только с улыбкой, — рассказала спортсменка.

Футболистка красноярского клуба «Енисей» подчеркнула, что «сейчас не позволила бы такого».

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