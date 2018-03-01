Футболистка «Енисея» рассказала о рукоприкладстве воронежского тренера

— Он постоянно позволял себе орать — мол, мы ничего не можем. У него было грубое отношение к игрокам, но я не могу на него жаловаться, так как благодаря ему мой характер закалился. Бил ли он меня? Один раз было, но я сама виновата, что-то не так сделала. Он стукнул меня палкой и сказал: «Если сейчас не будешь бегать, еще сильнее получишь». Я согласна, что это дикость. Со стороны тренера не должно быть такого. Сейчас я про это могу вспоминать только с улыбкой, — рассказала спортсменка.



Футболистка красноярского клуба «Енисей» подчеркнула, что «сейчас не позволила бы такого».