Минтранс рассказал о мерах по урегулированию ситуации на рынке автоперевозок пассажиров

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра транспорта и коммуникаций Александр Шишко рассказал сегодня журналистам о мерах по урегулированию ситуации на рынке автоперевозок пассажиров, передает корреспондент БЕЛТА.

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«Ситуация нами постоянно контролируется. Сегодня мы встречались в Администрации Президента с перевозчиками по их инициативе, разъяснили нормы закона и порядок заключения договоров на перевозку пассажиров. Думаю, мы нашли взаимопонимание. В каждой области организован прием заявлений, и во многих регионах нерегулярные перевозчики уже начали обращаться с заявлениями для получения права на осуществление автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении. Мы предлагаем перевозчикам предоставлять приблизительно такие же расписания, по которым они и работали», — сказал Александр Шишко.

Указанные договоры носят временный характер до проведения конкурса с учетом требований Положения о порядке проведения конкурса на право выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, утвержденного постановлением Совета Министров № 1398 от 24 сентября 2008 года.

В Совете Министров состоялась видеоконференция с облисполкомами под руководством заместителя премьер-министра Анатолия Калинина.

«Облисполкомы нам доложили о принимаемых мерах по увеличению количества автобусов на наиболее значимых маршрутах. Кроме того, с 3 марта назначен дополнительный поезд Минск-Полоцк. Будем принимать все меры для удобства и безопасности пассажиров», — подчеркнул замминистра.