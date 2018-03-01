Завтра центр Кишинева будет перекрыт
Внимание всем жителям и гостям столицы, завтра, 2 марта, движение в центре Кишинева будет затруднено.
Внимание всем жителям и гостям столицы, завтра, 2 марта, движение в центре Кишинева будет затруднено.
Об этом сообщает Национальный инспекторат патрулирования.
НИП просит водителей и пешеходов исполнять указания патрульных офицеров, которые будут обеспечивать общественный порядок и безопасность дорожного движения.
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