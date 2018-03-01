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1 марта, источник: Actualitati.md

Завтра центр Кишинева будет перекрыт

Внимание всем жителям и гостям столицы, завтра, 2 марта, движение в центре Кишинева будет затруднено.

Источник: Actualitati.md

Об этом сообщает Национальный инспекторат патрулирования.

Таким образом, дорожное движение по большинству столичных улиц будет ограничено и перенаправлено. Связано это с проведением Марша памяти жертв конфликта на Днестре.

НИП просит водителей и пешеходов исполнять указания патрульных офицеров, которые будут обеспечивать общественный порядок и безопасность дорожного движения.

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