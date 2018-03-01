Лукашенко оценит проблему с мостом под Житковичами будущей весной
Пока проблему с переправой решил ледокол, пробивший полынью, по которой катер МЧС перевозит местных жителей.
Пока проблему с переправой решил ледокол, пробивший полынью, по которой катер МЧС перевозит местных жителей.
МИНСК, 1 мар — Sputnik. Президент велел заместителю
Глава государства велел Русому взяться за решение проблемы с житковичским мостом, так как Туровщина — малая родина заместителя премьера.
«У меня этот вопрос на контроле. Но и ты в Год малой родины должен им заняться, это твоя родина», — сказал
Временно проблему решил ледокол «Байкал», прорубивший в реке полынью, через которую спасатели перевозят людей на катерах.
Также в ближайшие сутки военные вновь попытаются возвести понтонный мост, который ранее срывало течением. Обсуждается вопрос временного использования ледокола для перевозки пассажиров на время холодов.
Трещина на мосту через реку особенно прибавила проблем тем, кому необходимо перебираться на другую сторону реки. Дорога в объезд увеличивает путь почти на 300 километров.
Уже готов архитектурный проект нового моста. Бетонное строение будет заменено металлическими конструкциями. К концу года обещают построить новый мост через Припять.
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