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00:18 (мск), источник: Sputnik

Теперь в Ташкенте любой сможет сообщить о нарушениях ПДД онлайн

С 5 марта в столице Узбекистане запускается в полноценном режиме сайта Управления безопасности дорожного движения, где появится специальный раздел «Мобильный репортер».

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В столице о нарушениях правил дорожного движения теперь можно будет сообщить через сайт УБДД ГУВД Ташкента, передает корреспондент Sputnik.

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С понедельника, 5 марта, планируется запуск в полноценном режиме сайта Управления безопасности дорожного движения, где появится специальный раздел «Мобильный репортер». С его помощью пользователи смогут «заливать» туда фото и видео с информацией о любых нарушениях на дорогах.

По словам заместителя начальника ГУВД столицы Дониёра Ташходжаева, в первый месяц данный раздел на сайте УБДД будет функционировать в тестовом режиме.

«Сотрудники УБДД будут рассматривать эти материалы в качестве официальных доказательств для последующего принятия мер по отношению к нарушителям. Главное, чтобы на фото- и видеозаписях были видны номера автомобилей нарушителей. Это значительно облегчит задачу. При желании авторы присылаемых сообщений могут сохранить анонимность», — поделился в четверг на брифинге Ташходжаев.

Он также напомнил о недавнем случае с водителями свадебного кортежа, передвигавшегося по дорогам Ташкента, умышленно создавая угрозу безопасности движения. Данный ролик появился в социальных сетях. Нарушители были установлены, а сам видеоматериал послужил поводом для привлечения их к ответственности.

Как подчеркнул замглавы столичного ГУВД, в подобных случаях даже не нужны изменения в законодательство, так как аудио-, фото- и видеозаписи могут быть использованы в качестве доказательства нарушения.

Кроме того, благодаря запуску нового сайта можно обратиться лично к начальнику УБДД Ташкента полковнику Барату Маменову в режиме онлайн. Ведомство также откроет свою официальную страницу в канале Telegram и в социальной сети Facebook.

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