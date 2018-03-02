Теперь в Ташкенте любой сможет сообщить о нарушениях ПДД онлайн
С 5 марта в столице Узбекистане запускается в полноценном режиме сайта Управления безопасности дорожного движения, где появится специальный раздел «Мобильный репортер».
С 5 марта в столице Узбекистане запускается в полноценном режиме сайта Управления безопасности дорожного движения, где появится специальный раздел «Мобильный репортер».
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В столице о нарушениях правил дорожного движения теперь можно будет сообщить через сайт УБДД ГУВД Ташкента, передает корреспондент Sputnik.
С понедельника, 5 марта, планируется запуск в полноценном режиме сайта Управления безопасности дорожного движения, где появится специальный раздел «Мобильный репортер». С его помощью пользователи смогут «заливать» туда фото и видео с информацией о любых нарушениях на дорогах.
По словам заместителя начальника ГУВД столицы Дониёра Ташходжаева, в первый месяц данный раздел на сайте УБДД будет функционировать в тестовом режиме.
«Сотрудники УБДД будут рассматривать эти материалы в качестве официальных доказательств для последующего принятия мер по отношению к нарушителям. Главное, чтобы на фото- и видеозаписях были видны номера автомобилей нарушителей. Это значительно облегчит задачу. При желании авторы присылаемых сообщений могут сохранить анонимность», — поделился в четверг на брифинге Ташходжаев.
Он также напомнил о недавнем случае с водителями свадебного кортежа, передвигавшегося по дорогам Ташкента, умышленно создавая угрозу безопасности движения. Данный ролик появился в социальных сетях. Нарушители были установлены, а сам видеоматериал послужил поводом для привлечения их к ответственности.
Как подчеркнул замглавы столичного ГУВД, в подобных случаях даже не нужны изменения в законодательство, так как аудио-, фото- и видеозаписи могут быть использованы в качестве доказательства нарушения.
Кроме того, благодаря запуску нового сайта можно обратиться лично к начальнику УБДД Ташкента полковнику Барату Маменову в режиме онлайн. Ведомство также откроет свою официальную страницу в канале Telegram и в социальной сети Facebook.
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