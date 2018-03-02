Российские ученые испытали на рыбах микросенсоры для анализа крови

По его словам, для отслеживания ключевых показателей крови специалисты ученые использовали полупроницаемые капсулы с флуоресцентным красителем внутри.

«Мы ввели микросенсоры в ткани и органы рыб. Оказалось, что микрокапсулы в кровотоке не только не влияют на жизнеспособность их организма, но и не нарушают кровообращения. Также выяснилось, что капсулы чаще оседают в капиллярах, чем постоянно циркулируют в кровотоке. Попадая в какой-то орган, они надолго там остаются», — рассказал Тимофеев.

По словам ученых, данные микрокапсулы не представляют угрозы для организма. Кроме того, их можно сделать самоуничтожающимися и использовать только в период лечения. Информацию с капсул специалисты намерены считывать с помощью специального носимого гаджета, похожего на фитнес-браслет, который будет работать по принципу штрих-кодов в магазине.

Ожидается, что с его помощью можно будет измерять уровень содержания кислорода и сахара в крови, кислотность, количество токсических веществ, накопленных в тканях и органах, и иные показатели. Исследователи утверждают, что данная технология сможет заменить вживляемые микрочипы.