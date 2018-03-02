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03:31 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский «Амур» сыграет в плей-офф

Повторить успех 2012-го дальневосточной команде помог «Трактор».

Впервые с 2012 года хабаровский «Амур» сыграет в плей-офф Кубка Гагарина. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», дальневосточное дерби команда проиграла, но по итогам других игр последнего тура регулярного чемпионата КХЛ остался на 8 месте Восточной конференции.

Во втором сражении с «Адмиралом» во Владивостоке хабарочанам удалось набрать лишь 1 очко — они уступили приморцам по буллитам — 2:1. «Тигры» чаще создавали моменты у ворот хозяев, но переиграть голкипера не могли. А «морякам» помог рикошет от конька защитника, после которого шайба удачно легла на клюшку Константина Глазачева. Даже в дополнительном периоде, где «Амур» — лучший клуб «регулярки», в этот раз Юхе Метсоле пришлось изрядно потрудиться, чтобы доиграть до послематчевых бросков.

После поражения судьба «Амура» зависела от развязок матчей «Сибирь» — «Трактор» и «Барыс» — «Авангард».

В первой же игре — «Сибирь» уступила 1:4 и осталась позади хабаровчан в погоне за кубковой восьмёркой. По итогам же матча «Барыс» — «Авангард» (3:4) определился соперник хабаровского клуба в первом раунде Кубка Гагарина.

 — Мы приложили много усилий для попадания в плей-офф и смогли составить конкуренцию серьёзным клубам, — считает Андрей Мартемьянов.

«Амур» сыграет с лидером конференции — казанским «Ак Барсом». В нынешнем сезоне соперники встречались дважды. Счёт побед — 1:1. «Ак Барс» победил в Казани — 2:1, а затем «Амур» взял реванш в Хабаровске — 3:1.

Хоккеисты начнут борьбу в плей-офф в Казани 4 и 5 марта (плюс при необходимости — 10 и 14 марта), а в Хабаровске игры пройдут 7 и 8 марта (плюс при необходимости — 12 марта). Серия продлится до четырёх побед.

Кстати, «Амур» превзошёл своё наилучшее достижение в регулярных чемпионатах — в 56 матчах подопечные Андрея Мартемьянова заработали 88 очков (ранее наилучший результат был равен 84 очкам в 54 играх). Кроме того хабаровская команда вышла в плей-офф Кубка Гагарина во второй раз в истории, повторив таким образом своё наивысшее достижение в КХЛ шестилетней давности.

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