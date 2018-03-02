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03:34 (мск), источник: Губерния онлайн

Более 150 семей обратились за пособием на первенца в Хабаровском крае

Столица региона лидирует по количеству заявлений.

В Хабаровском крае идет прием заявлений на оформление пособия на первого ребенка. С 9 января в МФЦ и центры социальной поддержки обратились 169 семей. Более половины из них живут в крупных городах региона: 72 — в столице края, а 29 — в Комсомольске-на-Амуре, сообщает портал «Губерния».

Напомним, новой мерой поддержки жители региона могут воспользоваться с начала 2018 года. Пособие в размере 13 386 рублей полагается семьям, в которых родился первый ребенок. Стоит учесть, что выплата назначается, только если ежемесячный доход на одного человека не превышает 20 710,5 рубля — 150% от прожиточного минимума. Деньги будут перечислять, пока ребенку не исполнится полтора года.

По информации минсоцзащиты региона, в Хабаровском крае пособие смогла оформить 91 семья. Из всех полученных заявлений специалисты отклонили только 11. Среди причин отказа — слишком высокий уровень дохода. Значительная часть обращений пока рассматривается.

Чтобы получить пособие, родители первенцев должны предоставить несколько документов. В их числе — паспорт и свидетельство о рождении младенца или выписка из решения об установлении опеки над ребенком, сведения о доходах семьи и реквизиты счета для перечисления средств. Специалисты в течение месяца рассмотрят заявку и решат, может ли семья получить выплату.

Как ранее отмечали в региональном минсоцзащиты, в Хабаровском крае на пособие могут претендовать около четырех тысяч семей. При этом родителям стоит поторопиться — если с момента рождения ребенка прошло более полугода, то выплату назначат с того момента, когда были поданы документы.

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