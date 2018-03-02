Более 150 семей обратились за пособием на первенца в Хабаровском крае

В Хабаровском крае идет прием заявлений на оформление пособия на первого ребенка. С 9 января в МФЦ и центры социальной поддержки обратились 169 семей. Более половины из них живут в крупных городах региона: 72 — в столице края, а 29 — в Комсомольске-на-Амуре, сообщает портал «Губерния».

Напомним, новой мерой поддержки жители региона могут воспользоваться с начала 2018 года. Пособие в размере 13 386 рублей полагается семьям, в которых родился первый ребенок. Стоит учесть, что выплата назначается, только если ежемесячный доход на одного человека не превышает 20 710,5 рубля — 150% от прожиточного минимума. Деньги будут перечислять, пока ребенку не исполнится полтора года.

По информации минсоцзащиты региона, в Хабаровском крае пособие смогла оформить 91 семья. Из всех полученных заявлений специалисты отклонили только 11. Среди причин отказа — слишком высокий уровень дохода. Значительная часть обращений пока рассматривается.

Чтобы получить пособие, родители первенцев должны предоставить несколько документов. В их числе — паспорт и свидетельство о рождении младенца или выписка из решения об установлении опеки над ребенком, сведения о доходах семьи и реквизиты счета для перечисления средств. Специалисты в течение месяца рассмотрят заявку и решат, может ли семья получить выплату.