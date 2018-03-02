Большегрузы начали пускать во Владивосток
Въезд транспорта был запрещен
Въезд транспорта был запрещен
Во Владивосток начали пускать большегрузы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Напомним, 1 марта Госавтоинспекция была переведена на усиленный вариант несения службы
Поздним вечером в четверг было восстановлено движение на автодороге
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