Большегрузы начали пускать во Владивосток

Во Владивосток начали пускать большегрузы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Напомним, 1 марта Госавтоинспекция была переведена на усиленный вариант несения службы из-за воздействия на край сразу двух циклонов, объединение которых привело к усилению снегопадов, что серьезно осложнило дорожную обстановку. Осадки вызвали гололёдные явления, в ряде районов края — метель и снежные заносы.

Из-за плохой видимости в крае наблюдался рост ДТП, также был введен запрет на въезд большегрузного автотранспорта на территорию краевой столицы.