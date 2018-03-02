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03:37 (мск), источник: VLADNEWS

Большегрузы начали пускать во Владивосток

Въезд транспорта был запрещен из-за снегопада.

Во Владивосток начали пускать большегрузы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Напомним, 1 марта Госавтоинспекция была переведена на усиленный вариант несения службы из-за воздействия на край сразу двух циклонов, объединение которых привело к усилению снегопадов, что серьезно осложнило дорожную обстановку. Осадки вызвали гололёдные явления, в ряде районов края — метель и снежные заносы.

Из-за плохой видимости в крае наблюдался рост ДТП, также был введен запрет на въезд большегрузного автотранспорта на территорию краевой столицы.

Поздним вечером в четверг было восстановлено движение на автодороге Де-Фриз — Седанка — Патрокл, а также междугородние автобусные рейсы.

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