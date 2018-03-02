Мэр Владивостока возмущён «свинством» в городе

Источник: VLADNEWS

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко прокомментировал ситуацию с нелегальным вывозом мусора в реку, расположенную в районе улицы Спортивная, сообщает РИА VladNews.

Напомним, популярная приморская группа в социальной сети Инстаграм разместила видеозапись, на которой в районе улицы Спортивная, мужчина скидывал в Реку Объяснений большие мешки с неизвестным содержимым внутри.

Глава краевой столицы отметил, для того, чтобы город был ухоженным и чистым каждый человек должен начать с себя.

«Сколько бы усилий не прилагать и средств, трудно добиться результата, когда:

1. Некоторые жители нашего города его же загаживают;.

2. Большинство спокойно к этому относится.